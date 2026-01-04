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  • Vislabākais ūdens gardākai kafijai
  • Vislabākais ūdens gardākai kafijai
  • Vislabākais ūdens gardākai kafijai
  • Vislabākais ūdens gardākai kafijai

Izbeigta ražošana

Philips SaecoBrita Intenza+ ūdens filtra kasetne

CA6702/00

Vislabākais ūdens gardākai kafijai
Novatoriskā BRITA INTENZA+ ūdens filtra kasetne ir izstrādāta, lai aizsargātu jūsu vērtīgo Philips Seaco espreso kafijas aparātu pret katlakmeni. Tā filtrē ūdeni, piešķirot kafijai intensīvāku aromātu un tīrāku garšu.
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Svaigi filtrēts ūdens nodrošina intensīvu aromātu

Vislabākais ūdens gardākai kafijai

  • Saeco Espresso kafijas aparātiem

  • Uzlabo kafijas garšu

  • Aizsargā pret katlakmeni

  • Nomainiet ik pēc 2 mēnešiem

Svaigi filtrēts ūdens bagātīgākam kafijas aromātam

Svaigi filtrēts ūdens bagātīgākam kafijas aromātam

Ūdens ir ļoti svarīga sastāvdaļa katrai espreso kafijai, tāpēc optimālai garšai to vislabāk filtrēt profesionālā līmenī. Tāpēc visus Saeco espreso kafijas aparātus var aprīkot ar novatorisko INTENZA+ ūdens filtru, kas izstrādāts kopā ar BRITA, Nr.1 pasaulē mājsaimniecības ūdens filtru ražotāju. Vienkārši iestatiet savas atrašanās vietas cietības līmeni, un izsmalcinātā tehnoloģija izdarīs pārējo. Rezultāts? Ideāls ūdens espreso pagatavošanai ar visintensīvāko aromātu.

Regulējami ūdens filtra iestatījumi

Regulējami ūdens filtra iestatījumi

Ūdens filtra iestatījumus var regulēt atbilstoši ūdens cietības iestatījumiem. Vienkārši pagrieziet regulēšanas gredzenu uz Intenza+ ūdens filtra. Iestatiet uz A apgabalos ar mīkstu ūdeni, uz B apgabalos ar vidēju ūdens cietību (rūpnīcas iestatījums) vai uz C apgabalos ar cietu ūdeni. Tādējādi tiks nodrošināta optimāla aizsardzība pret katlakmeni un vislabākā garša.

Vēl efektīvāks pagatavošanas process

Vēl efektīvāks pagatavošanas process

Ūdens filtrs nodrošina konstantu pagatavošanas temperatūru un konstantu spiedienu pagatavošanas procesa laikā, uzlabojot espreso kafijas aparāta sniegumu.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.