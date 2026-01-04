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Izbeigta ražošana
CA6702/00
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP0824/00
EP0820/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
Saeco Espresso kafijas aparātiem
Uzlabo kafijas garšu
Aizsargā pret katlakmeni
Nomainiet ik pēc 2 mēnešiem
Ūdens ir ļoti svarīga sastāvdaļa katrai espreso kafijai, tāpēc optimālai garšai to vislabāk filtrēt profesionālā līmenī. Tāpēc visus Saeco espreso kafijas aparātus var aprīkot ar novatorisko INTENZA+ ūdens filtru, kas izstrādāts kopā ar BRITA, Nr.1 pasaulē mājsaimniecības ūdens filtru ražotāju. Vienkārši iestatiet savas atrašanās vietas cietības līmeni, un izsmalcinātā tehnoloģija izdarīs pārējo. Rezultāts? Ideāls ūdens espreso pagatavošanai ar visintensīvāko aromātu.
Ūdens filtra iestatījumus var regulēt atbilstoši ūdens cietības iestatījumiem. Vienkārši pagrieziet regulēšanas gredzenu uz Intenza+ ūdens filtra. Iestatiet uz A apgabalos ar mīkstu ūdeni, uz B apgabalos ar vidēju ūdens cietību (rūpnīcas iestatījums) vai uz C apgabalos ar cietu ūdeni. Tādējādi tiks nodrošināta optimāla aizsardzība pret katlakmeni un vislabākā garša.
Ūdens filtrs nodrošina konstantu pagatavošanas temperatūru un konstantu spiedienu pagatavošanas procesa laikā, uzlabojot espreso kafijas aparāta sniegumu.
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