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  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens
  • Personisks, pielāgots dzēriens

Saeco GranAromaEspreso kafijas automāts

SM6480/00

4.9
| (155) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Personisks, pielāgots dzēriens
Intuitīvi personalizējiet aromātiskos kafijas dzērienus, piemēram, kapučīno un latte macchiato, izmantojot garšu profilus, kas pieejami CoffeeMaestro izvēlne, un baudiet zīdainas piena putas ar mūsu ārējo piena karafi — pat tad, ja vienlaikus gatavojat divus piena dzērienus.
Skatīt visas priekšrocības

Viegli personalizēt kafijas dzērienu ar garšu priekšiestatījumiem

Personisks, pielāgots dzēriens

  • 14 dzērieni

  • 4 lietotāja profili

  • Spoži melns

  • Melnbalts displejs

Izbaudi 14 gardus dzērienus ar savu personīgo pieeju

Izbaudi 14 gardus dzērienus ar savu personīgo pieeju

Iepazīsti kafijas pasauli, pagatavojot labi pazīstamus dzērienus, piemēram, espreso vai kapučīno, kā arī īpašākus kafijas dzērienus, piemēram, itāļu espreso makjato.

3 garšas priekšiestatījumi, izmantojot CoffeMaestro

3 garšas priekšiestatījumi, izmantojot CoffeMaestro

Personalizē, izvēloties savam dzērienam vēlamo garšas profilu (Delicato, Intenso, Forte). Kafijas automāts automātiski pielāgo gatavošanas iestatījumus, piemēram, stiprumu, kafijas daudzumu un mitrināšanas ilgumu, lai nodrošinātu vēlamo garšu.

HygieSteam: notīra līdz pat 99,9% mikroorganismu no piena karafes daļām*

HygieSteam: notīra līdz pat 99,9% mikroorganismu no piena karafes daļām*

Mūsu inovatīvā automātiskā tīrīšanas sistēma HygieSteam likvidē 99,9% mikroorganismu uz piena karafes daļām*.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.9

no 5

155

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

3
2

01/05/2024

Україна

Україна

Кофейня дома

С мужем были юбиляры в прошлом году, подарили многие гости нам деньги в день рождения У нас Была Саеко Интуита, мы ее продали, встал вопрос о новой кофемашине. Муж хотел "Krups", но я выбрала эту модель и ничуть не пожалела. Кофе готовит изумительный, температуру, помол и крепость вы выбираете на свой вкус. А теперь, где-то, попив кофе в городе, говорит, поехали домой, у нас вкуснее!!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

18/02/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Якісний товар

Дуже проста у використанні. Навіть літні люди з нею впораються. Кава виходить дуже смачна. Та великий функціонал.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

18/11/2023

Україна

Україна

Найкраща машина у свому класі

Я вибирав з декількох моделей різних фірм. Спочатку планував філіпсовській GoLatte. І нібито його молочник подобався, але потім зайшов на сайт Філіпса і . побачив моделі Saeco GranAroma. І - захопився. Почав порівнювати з конкурентами. Головний, не буду приховувати - DeLongi. По можливостям та по якості. Але та модель, яку я роздивлявся, повністю програвала Saeco GranAroma. По перше, кількість напоїв. По друге, налашування молочної пінки. Вона регулються механічно на молочнику і при виборі інакшого рецепту, його треба регулювати знову. В Saeco GranAroma це все автоматично. Взагалі, ця машина як на мене, майже на голову вище за конкурентів: кількість напоїв, можливість приготування окремо не тільки двох порцій кави, але і двох порцій молочних напоїв. Окремий тракт для молока - трубочку можна вставляти відразу в тетрапак. Легкість облсуговування. Купа програм для очищення. В результаті зупинився на двох моделях GranAroma - 6400 серії і 6500. Перша, так, дешевша. Меньше на два напоїв і чорно-білі піктограми на панелі. Різниця в ціні суттєва. Я довго вагався, але потім взяв всеж таки старшу модель 6585\00. А потім, коли розгорнув, не пожалів. Вона чудова. Вона стильна. Вона потужна. Це - РІЧ. На пінці, яку вона робить (до речі, фантастична пінка) можна робити візерунки, які роблять барісти - вона щільна та густа. Я від машини в захваті.

Plusi

можливості, регулювання напоїв, фантастична молочна пінка

Mīnusi

не побачив. Єдине, хотілось би зменшити крок регулювання обєма кави в еквалайзері

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

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Atrunas

  1. 99,9999% mikroorganismu, balstoties uz laboratoriju testiem.

  2. Pamatojoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.