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Apkopes komplekts

CA6706/10

Apkopes komplekts

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Apkopes komplekts ļauj novērst pilnībā automātiskā espresso kafijas automāta bojājumus, nodrošinot tā tīrību un vienmērīgu darbību. Paredzēts, lai nodrošinātu vislabāko jūsu ierīces sniegumu.

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  • 3 August 2026

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