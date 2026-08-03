10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Kafija
Visas sērijas
Apkopes komplekts
Izbeigta ražošana
Atbalsts
CA6706/10
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Apkopes komplekts ļauj novērst pilnībā automātiskā espresso kafijas automāta bojājumus, nodrošinot tā tīrību un vienmērīgu darbību. Paredzēts, lai nodrošinātu vislabāko jūsu ierīces sniegumu.
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim