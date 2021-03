Aizsargā sistēmu pret katlakmens veidošanos

Šis īpašais atkaļķotājs aizsargā jūsu ierīci no veiktspēju un garšu ietekmējošā katlakmens uzkrāšanās. Tas ir ļoti efektīvs, drošs un vienkārši lietojams. Lai atkaļķošana būtu efektīva, veiciet to, kad automāts to pieprasa, vai pēc 250 tasīšu pagatavošanas atkarībā no ūdens cietības.