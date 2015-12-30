ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
  • Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*

Izbeigta ražošana

Saeco AquaCleanKatlakmens un ūdens filtrs

CA6903/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*
Izmantojot Saeco AquaClean ūdens filtru, nav jāatkaļķo espreso kafijas aparāts, gatavojot līdz 5000 tasītēm*.
Skatīt visas priekšrocības

Ar katru filtru var pagatavot līdz 625 tasītēm*!

Līdz 5000 tasītēm bez atkaļķošanas*

  • Espreso kafijas automātiem

  • Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas

  • Uzlabo kafijas garšu

  • 1 AquaClean filtrs

Optimāli attīrīts ūdens, izmantojot ūdens plūsmu

Optimāli attīrīts ūdens, izmantojot ūdens plūsmu

Izmantojot īpašu plūsmu, ūdens filtrā esošais ūdens pirms nokļūšanas kafijas automātā tiek attīrīts rūpīgāk. Tādējādi tiek nodrošināta pamatīgāka ūdens attīrīšana, un kafija garšo vēl lieliskāk.

Vienkārša filtra aktivizēšana ar Click & Go sistēmu

Vienkārša filtra aktivizēšana ar Click & Go sistēmu

Šo ilgtspējīgo funkciju ir ļoti viegli uzstādīt. Vienkārši iespraud AquaClean filtru Saeco espreso automāta ūdens tvertnē, aktivizē, izmantojot lietotāja interfeisu, un bez atkaļķošanas baudi līdz 5000 tasītēm* tīras kafijas. Kafijas automāts aktivizēs atkaļķošanas procesa paziņojumu ne ātrāk kā pēc 8 filtra nomaiņas reizēm. Kafijas automātiem ar AquaClean uz ūdens tvertnes ir uzlīme.

Aktivizējot AquaClean, tiek deaktivizēts atkaļķošanas paziņojums

Aktivizējot AquaClean, tiek deaktivizēts atkaļķošanas paziņojums

AquaClean funkcija nodrošina, ka kafijas automātā nokļūs tikai attīrīts un filtrēts ūdens, tādēļ atkaļķošanas paziņojums tiek automātiski deaktivizēts. Viegli pagatavojama labākās kvalitātes kafija neierobežotā daudzumā, turklāt atkaļķošanas procesa paziņojums tiks atkārtoti aktivizēts ne ātrāk kā pēc 8 filtru nomaiņas reizēm. Automātiem, kas aprīkoti ar AquaClean, uz ūdens tvertnes ir uzlīme.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

30/12/2015

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Продукта е идеален. Кафето с вода пречистена с него става прекрасно! Единствения проблем е, че все още не мога да намеря от къде да закупя друг такъв, защото първия беше в комплекта на машината Saeco Incanto.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

  2. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma