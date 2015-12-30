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Espreso kafijas automātiem
Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
Uzlabo kafijas garšu
1 AquaClean filtrs
Izmantojot īpašu plūsmu, ūdens filtrā esošais ūdens pirms nokļūšanas kafijas automātā tiek attīrīts rūpīgāk. Tādējādi tiek nodrošināta pamatīgāka ūdens attīrīšana, un kafija garšo vēl lieliskāk.
Šo ilgtspējīgo funkciju ir ļoti viegli uzstādīt. Vienkārši iespraud AquaClean filtru Saeco espreso automāta ūdens tvertnē, aktivizē, izmantojot lietotāja interfeisu, un bez atkaļķošanas baudi līdz 5000 tasītēm* tīras kafijas. Kafijas automāts aktivizēs atkaļķošanas procesa paziņojumu ne ātrāk kā pēc 8 filtra nomaiņas reizēm. Kafijas automātiem ar AquaClean uz ūdens tvertnes ir uzlīme.
AquaClean funkcija nodrošina, ka kafijas automātā nokļūs tikai attīrīts un filtrēts ūdens, tādēļ atkaļķošanas paziņojums tiek automātiski deaktivizēts. Viegli pagatavojama labākās kvalitātes kafija neierobežotā daudzumā, turklāt atkaļķošanas procesa paziņojums tiks atkārtoti aktivizēts ne ātrāk kā pēc 8 filtru nomaiņas reizēm. Automātiem, kas aprīkoti ar AquaClean, uz ūdens tvertnes ir uzlīme.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
venkobul
30/12/2015
България
Този продукт има отлични характеристики
Продукта е идеален. Кафето с вода пречистена с него става прекрасно! Единствения проблем е, че все още не мога да намеря от къде да закупя друг такъв, защото първия беше в комплекта на машината Saeco Incanto.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par AquaClean CA6903/00 Филтър за накип и вода
Balstoties uz 8 filtra nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma