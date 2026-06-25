10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Kafija
Visas sērijas
Saeco AquaClean Katlakmens un ūdens filtrs
Izbeigta ražošana
Atbalsts
CA6903/00
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903
Izmantojot Saeco AquaClean ūdens filtru, nav jāatkaļķo espreso kafijas aparāts, gatavojot līdz 5000 tasītēm*.
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim