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Izbeigta ražošana

Bezvadu telpiskās skaņas kino skaļruņi

CSS5235Y/12

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pāreja no stereo uz telpisko skaņu dažās sekundēs

Kinoteātris jūsu mājās ar Philips bezvadu telpiskā skanējuma skaļruņiem CSS5235Y, stereo skaļruņu komplektu, kas dažās sekundēs pārtop par telpiskas skaņas sistēmu. Baudiet neticamu skanējumu un iebūvētu Bluetooth mūzikas straumēšanu.

Skatīt visas priekšrocības

ar bezvadu noņemamajiem skaļruņiem

Pāreja no stereo uz telpisko skaņu dažās sekundēs

  • 4.1 kanālu bezvadu telpiskā skaņa

  • Bluetooth® un NFC

  • HDMI ARC

Bezvadu basu skaļrunis ērtai izvietošanai bez vadiem

Augstākās klases augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr. kristāldzidrai skaņai

Augstākās klases augstfrekv. skaļruņi ar kupola membr. kristāldzidrai skaņai

Ar Philips kristāldzidro skaņu jūs tagad varat saklausīt un novērtēt ikvienu skaņas detaļu tā, kā to paredzēts dzirdēt un kā mākslinieks vai režisors iecerējis. Kristāldzidrā skaņa reproducē skaņas avotu neatkarīgi no tā, vai tā ir asa sižeta filma, mūzikls vai translēts priekšnesums – uzticami, precīzi un bez jebkādiem kropļojumiem. Philips mājas kinozāles ar kristāldzidrās skaņas funkciju audio apstrāde ir minimāla, saglabājot oriģinālā audio satura tīrību. Rezultāts ir lielāka skaniskā precizitāte.

Surround on Demand – atvienojami bezvadu telpiskie skaļruņi

Surround on Demand – atvienojami bezvadu telpiskie skaļruņi

Ļaujieties satriecošai telpiskajai skaņai jebkurā vēlamajā brīdī. Vienkārši atvienojiet bezvadu telpiskos skaļruņus no kreisās un labās puses skaļruņu blokiem un novietojiet telpas aizmugurē, lai iegūtu daudzkanālu telpiskās skaņas pieredzi spēlēs un filmās. Kad darbība beigusies, pievienojiet skaļruņu atpakaļ, lai klausītos mūziku un TV pārraides. Izmantojot patentētu bezvadu audio tehnoloģiju un telpiskos skaļruņus, kas darbojas ar unikālu frekvenci, nav tīkla traucējumu. Rezultāts ir pilnībā bezvadu tīklā izmantojama telpiskā sistēma ar bezzudumu audio kvalitāti gan mūzikai, gan filmām.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Izmantošanas datums 2019-01-24

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Izmantošanas datums 2019-01-24

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Plusi

Sok különböző bemenete van

Mīnusi

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Izmantošanas datums 2018-04-27

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Izmantošanas datums 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā