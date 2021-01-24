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Izbeigta ražošana
CSS5235Y/12
Pāreja no stereo uz telpisko skaņu dažās sekundēs
Kinoteātris jūsu mājās ar Philips bezvadu telpiskā skanējuma skaļruņiem CSS5235Y, stereo skaļruņu komplektu, kas dažās sekundēs pārtop par telpiskas skaņas sistēmu. Baudiet neticamu skanējumu un iebūvētu Bluetooth mūzikas straumēšanu.
4.1 kanālu bezvadu telpiskā skaņa
Bluetooth® un NFC
HDMI ARC
Ar Philips kristāldzidro skaņu jūs tagad varat saklausīt un novērtēt ikvienu skaņas detaļu tā, kā to paredzēts dzirdēt un kā mākslinieks vai režisors iecerējis. Kristāldzidrā skaņa reproducē skaņas avotu neatkarīgi no tā, vai tā ir asa sižeta filma, mūzikls vai translēts priekšnesums – uzticami, precīzi un bez jebkādiem kropļojumiem. Philips mājas kinozāles ar kristāldzidrās skaņas funkciju audio apstrāde ir minimāla, saglabājot oriģinālā audio satura tīrību. Rezultāts ir lielāka skaniskā precizitāte.
Ļaujieties satriecošai telpiskajai skaņai jebkurā vēlamajā brīdī. Vienkārši atvienojiet bezvadu telpiskos skaļruņus no kreisās un labās puses skaļruņu blokiem un novietojiet telpas aizmugurē, lai iegūtu daudzkanālu telpiskās skaņas pieredzi spēlēs un filmās. Kad darbība beigusies, pievienojiet skaļruņu atpakaļ, lai klausītos mūziku un TV pārraides. Izmantojot patentētu bezvadu audio tehnoloģiju un telpiskos skaļruņus, kas darbojas ar unikālu frekvenci, nav tīkla traucējumu. Rezultāts ir pilnībā bezvadu tīklā izmantojama telpiskā sistēma ar bezzudumu audio kvalitāti gan mūzikai, gan filmām.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Florentin81
24/01/2021
România
schimbare acumulatori sateliti
cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Izmantošanas datums 2019-01-24
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Izmantošanas datums 2019-01-24
Vatis
27/04/2020
Magyarország
Praktikus és jól szól
A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.
Plusi
Sok különböző bemenete van
Mīnusi
Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Izmantošanas datums 2018-04-27
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Izmantošanas datums 2018-04-27
Vatis
16/05/2019
Magyarország
A hangszórót ajánlom.
A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CSS5235Y Wireless surround cinema speakers