30 dienu atgriešana
Izbeigta ražošana
CSS5530G/12
Izbaudiet Zen savās mājās
Vienkārša elegance, ko iemieso Philips Zenit kino skaļruņi, un dabiskas, līdzsvarotas skaņas baudījums no dizaina, kurā izmantoti mūsdienīgi, autentiski materiāli. Ērta vadu pārvaldība un bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošina ērtu lietošanas pieredzi.
5.1 kanālu bezvadu aizmugurējie un basu
Bluetooth® un NFC
HDMI 4K-2K
Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.
Atsauksmes