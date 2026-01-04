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Izbeigta ražošana

Zenit kinoteātra skaļruņi

CSS5530G/12

Izbaudiet Zen savās mājās

Vienkārša elegance, ko iemieso Philips Zenit kino skaļruņi, un dabiskas, līdzsvarotas skaņas baudījums no dizaina, kurā izmantoti mūsdienīgi, autentiski materiāli. Ērta vadu pārvaldība un bezvadu aizmugurējie skaļruņi nodrošina ērtu lietošanas pieredzi.

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Brīvs no vadiem un jucekļa

Izbaudiet Zen savās mājās

  • 5.1 kanālu bezvadu aizmugurējie un basu

  • Bluetooth® un NFC

  • HDMI 4K-2K

Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC

Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālruņus ar iespējotu NFC

Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienošanu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.

Ērta vadu pārvaldības sistēma parocīgai vadu izvietošanai telpā

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi un basu skaļrunis ērtai uzstādīšanai

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā