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  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
  • Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns

1000. sērijaStatīva ventilatori

CX1220/00

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns
Pieredziet jaudīgu, bet klusu dzesēšanu ar 3 ātrumiem, rotācijas funkciju un parocīgu taimeri. Kvalitatīva un stabila konstrukcija ilgstošam komfortam dienu no dienas.
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Jaudīgs, daudzveidīgs un moderns

  • Ventilatora gaisa plūsma 3330 m3/h

  • Klusa darbība ar 38 dB (A)

  • Sasverams un grozāms

  • Galvas diametrs 45 cm

Plašs darbības rādiuss maksimālai dzesēšanai

Plašs darbības rādiuss maksimālai dzesēšanai

Pieredziet jaudīgu, bet klusu dzesēšanu ar 3 ātrumiem, rotācijas funkciju un parocīgu taimeri. Kvalitatīva un stabila konstrukcija ilgstošam komfortam dienu no dienas.

Jaudīga gaisa plūsma tūlītējam komfortam

Jaudīga gaisa plūsma tūlītējam komfortam

Pateicoties 3330 m³/h dzesēšanas jaudai, ventilators ātri panāk gaisa cirkulāciju, lai novērstu smacīgumu un nodrošinātu svaigu, patīkamu gaisa plūsmu visā telpā.

Klusa dzesēšana ar zemāko iestatījumu

Klusa dzesēšana ar zemāko iestatījumu

Izstrādāts klusai darbībai: ventilators darbojas ar 38 dB, kas atbilst viegla lietus skaņai. Ideāli piemērots darbam, lasīšanai vai gulēšanai, jo nodrošina klusu un netraucētu gaisotni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

29/07/2025

България

България

Вентилаторът работи безотказно!

Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

29/06/2025

България

България

Препоръчвам

Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

24/06/2025

България

България

Много добра работа ми върши

Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.