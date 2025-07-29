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Ventilatora gaisa plūsma 3330 m3/h
Klusa darbība ar 38 dB (A)
Sasverams un grozāms
Galvas diametrs 45 cm
Pieredziet jaudīgu, bet klusu dzesēšanu ar 3 ātrumiem, rotācijas funkciju un parocīgu taimeri. Kvalitatīva un stabila konstrukcija ilgstošam komfortam dienu no dienas.
Pateicoties 3330 m³/h dzesēšanas jaudai, ventilators ātri panāk gaisa cirkulāciju, lai novērstu smacīgumu un nodrošinātu svaigu, patīkamu gaisa plūsmu visā telpā.
Izstrādāts klusai darbībai: ventilators darbojas ar 38 dB, kas atbilst viegla lietus skaņai. Ideāli piemērots darbam, lasīšanai vai gulēšanai, jo nodrošina klusu un netraucētu gaisotni.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Lollypop567
29/07/2025
България
Akcijas daļa
Вентилаторът работи безотказно!
Живея в малка студентска квартира, в която няма климатик и този вентилатор ме спасява от летните жеги!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Мачъците 2
29/06/2025
България
Akcijas daļa
Препоръчвам
Върши работа, разхлажда ни в жегите, добре, че го взехме.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Пепито
24/06/2025
България
Akcijas daļa
Много добра работа ми върши
Добре, че го взех, идеално разхлажда в тези жеги. Тих е, което ми беше много важно, а в същото време е мощен. Нямам забележки.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 1000 CX1220/00 Вентилатори на стойка