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1000. sērija Statīva ventilatori
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CX1220/00
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Pieredziet jaudīgu, bet klusu dzesēšanu ar 3 ātrumiem, rotācijas funkciju un parocīgu taimeri. Kvalitatīva un stabila konstrukcija ilgstošam komfortam dienu no dienas.
Visi (8)
Philips ventilators ir pārāk skaļš
Es nevaru ieslēgt/izslēgt Philips torņveida ventilatoru
Philips torņveida ventilatora gaisa plūsma ir vāja
Philips ventilators griešanās laikā rada neparastu troksni
Philips torņveida ventilators pēkšņi izslēdzas
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