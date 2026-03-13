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1000. sērija Statīva ventilatori

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1000. sērijaStatīva ventilatori

CX1220/00

1000. sērija Statīva ventilatori

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

CX1220/01 CX1220/02 CX1220/21

  • PDF fails, 7.6 MB
  • 13 March 2026

Pieredziet jaudīgu, bet klusu dzesēšanu ar 3 ātrumiem, rotācijas funkciju un parocīgu taimeri. Kvalitatīva un stabila konstrukcija ilgstošam komfortam dienu no dienas.

  • PDF fails
  • 24 July 2026

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