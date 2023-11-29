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  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
  • Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte

5000. sērijaVieds torņveida keramikas sildītājs

CX5120/11

5
| (36) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte
Izbaudi jaudīgu apsildi un vieglu temperatūras kontroli. Ātra 2 sekunžu apsilde ar regulējamu jaudu līdz pat 2000 W, Eco AI tehnoloģija enerģijas taupīšanai, lietotnes savienojamība un uzlabotas drošības funkcijas.
Skatīt visas priekšrocības

Ietaupa līdz 50% enerģijas, salīdz. ar parastajiem vent. sild.(1)

Jaudīga apsilde, optimāla energoefektivitāte

  • Ātrā apsilde 2 sekunžu laikā

  • Temperatūras displejs

  • Ar MI, lai taupītu elektroenerģiju

  • Savienojams ar lietotni Air+

Ātra apsilde 2 sekunžu laikā

Ātra apsilde 2 sekunžu laikā

Izbaudi jaudīgu, tūlītēju siltumu tikai 2 sekundēs ar regulējamu jaudu līdz pat 2000 W. Ideāli piemērots telpām ar platību līdz 20 m2.

Temperatūras displejs ērtai vadībai

Temperatūras displejs ērtai vadībai

Ierīces temperatūras displejs nodrošina vienkāršu un ātru vadību, kas ļauj viegli pārraudzīt un pielāgot siltuma iestatījumus vēlamajam komforta līmenim. Atjauninātais temperatūras displejs nodrošina uzlabotu precizitāti (2). Lai nodrošinātu papildu ērtības, vienkārši izslēdz displeja apgaismojumu mierīgai noskaņai.

Eco AI ietaupa līdz 50% enerģijas salīdz. ar parast. ventilat. sildītājiem (1)

Eco AI ietaupa līdz 50% enerģijas salīdz. ar parast. ventilat. sildītājiem (1)

Pasaulē pirmais elektriskās apkures diapazons, kas izmanto MI, lai taupītu enerģiju, apsildot telpu. Mūsu Eco AI tehnoloģija pielāgojas istabas temperatūrai, analizē lietošanas paradumus un pārrauga apkārtni, lai optimizētu enerģijas patēriņu. Vienkārši aktivizē Auto+ režīmu lietotnē Air+, lai atklātu vairāk funkciju un izbaudītu personalizētas ērtības enerģijas taupīšanai līdz pat 50% (1).

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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5.0

no 5

36

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

29/11/2023

Україна

Україна

Хороший та якісний обігрівач

Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту

Plusi

Швидка робота

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

29/11/2023

Україна

Україна

Функцію обігрівача виконує на всі 110%

Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний

Plusi

Зручність, енергоефективність, дизайн

Mīnusi

Ні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

28/11/2023

Україна

Україна

Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн

Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.

Plusi

Компактний, потужний.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа

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Atrunas

  1. (1) Šī ierīce ar režīmu Auto Plus, kura darbību nodrošina mākslīgais intelekts, var ietaupīt līdz pat 50% kWh salīdzinājumā ar tādu pašu ierīci ar manuālu vadību un līdz pat 25% kWh tikai ar temperatūras vadību. Ietaupījums var atšķirties atkarībā no laikapstākļiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, telpas izvietojuma un lietošanas paradumiem.

  2. (2) Ierīce ir uzlabota, lai precīzāk atspoguļotu temperatūru telpā. Tomēr ierīcē parādītā temperatūra var nedaudz atšķirties no telpas temperatūras; tā parāda temperatūru sildītāja tuvumā.

  3. (3) Skaņas līmenis 1. ātrumā, pamatojoties uz IEC 60704-2-2