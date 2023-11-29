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Temperatūras displejs
Ar MI, lai taupītu elektroenerģiju
Savienojams ar lietotni Air+
Izbaudi jaudīgu, tūlītēju siltumu tikai 2 sekundēs ar regulējamu jaudu līdz pat 2000 W. Ideāli piemērots telpām ar platību līdz 20 m2.
Ierīces temperatūras displejs nodrošina vienkāršu un ātru vadību, kas ļauj viegli pārraudzīt un pielāgot siltuma iestatījumus vēlamajam komforta līmenim. Atjauninātais temperatūras displejs nodrošina uzlabotu precizitāti (2). Lai nodrošinātu papildu ērtības, vienkārši izslēdz displeja apgaismojumu mierīgai noskaņai.
Pasaulē pirmais elektriskās apkures diapazons, kas izmanto MI, lai taupītu enerģiju, apsildot telpu. Mūsu Eco AI tehnoloģija pielāgojas istabas temperatūrai, analizē lietošanas paradumus un pārrauga apkārtni, lai optimizētu enerģijas patēriņu. Vienkārši aktivizē Auto+ režīmu lietotnē Air+, lai atklātu vairāk funkciju un izbaudītu personalizētas ērtības enerģijas taupīšanai līdz pat 50% (1).
Godalgas
5.0
no 5
36
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
UlianaZ
29/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Хороший та якісний обігрівач
Приміщення нагріває максимально швидко, порадувала можливість контролю рівня тепла через спеціальний додаток. Крута річ для підтримання домашнього комфорту
Plusi
Швидка робота
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Diana12
29/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Функцію обігрівача виконує на всі 110%
Дуже сподобався його дизайн, ідеально вписався в інтерʼєр. Нагрівається швидко, можливість керування з телефону, має захист від перегрівання і навіть від перекидання + автовимкнення. Ідеальний
Plusi
Зручність, енергоефективність, дизайн
Mīnusi
Ні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
Hiha25
28/11/2023
Україна
Akcijas daļa
Компактний, стильний дизайн та багатофункціональн
Придбали новий обігрів, дуже сподобався цей а вигляд, дизайн , компактний , можна керувати через смартфон. Швидко нагріває приміщення, гарантія 5 років.
Plusi
Компактний, потужний.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5120/11 Керамічний смартобігрівач-вежа
(1) Šī ierīce ar režīmu Auto Plus, kura darbību nodrošina mākslīgais intelekts, var ietaupīt līdz pat 50% kWh salīdzinājumā ar tādu pašu ierīci ar manuālu vadību un līdz pat 25% kWh tikai ar temperatūras vadību. Ietaupījums var atšķirties atkarībā no laikapstākļiem, ģeogrāfiskās atrašanās vietas, telpas izvietojuma un lietošanas paradumiem.
(2) Ierīce ir uzlabota, lai precīzāk atspoguļotu temperatūru telpā. Tomēr ierīcē parādītā temperatūra var nedaudz atšķirties no telpas temperatūras; tā parāda temperatūru sildītāja tuvumā.
(3) Skaņas līmenis 1. ātrumā, pamatojoties uz IEC 60704-2-2