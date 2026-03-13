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5000. sērija Vieds torņveida keramikas sildītājs
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CX5120/11
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Philips sildītāja parādītā temperatūra atšķiras no citu termometru rādījumiem
Ko nozīmē Philips sildītāja kļūdu kodi?
Philips sildītājs negaidīti pārstāj darboties
Philips sildītājs nedarbojas, kad tas ir pievienots kontaktligzdai