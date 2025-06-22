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  • Jaudīga, bet klusa atvēsināšana
  • Jaudīga, bet klusa atvēsināšana
  • Jaudīga, bet klusa atvēsināšana
  • Jaudīga, bet klusa atvēsināšana
  • Jaudīga, bet klusa atvēsināšana
  • Jaudīga, bet klusa atvēsināšana
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5000. sērijaTorņveida ventilators

CX5535/00

4.8
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Jaudīga, bet klusa atvēsināšana
Izbaudi jaudīgu atvēsināšanu ar minimālu troksni un enerģijas patēriņu. Šis pašrotējošais ventilators ir paredzēts augstai veiktspējai un nodrošina ātru veldzējošu efektu visā telpā. Pēc izvēles tas var arī aromatizēt gaisu.
Skatīt visas priekšrocības

Veiktspēja, kvalitāte un komforts

Jaudīga, bet klusa atvēsināšana

  • Ventilatora gaisa plūsma 2230 m3/h

  • Tālvadības pults

  • 105 cm slaida konstrukcija

  • Piemērots aromāta difūzijai

Plaša gaisa plūsma ērtai atvēsināšanai

Plaša gaisa plūsma ērtai atvēsināšanai

Platā un augstā gaisa izplūdes atvere nodrošina maksimālu pārklājumu un ātri atvēsina visu telpu. Pateicoties 60° svārstību funkcijai, ventilators var izplatīt gaisu jebkurā vietā, kur tas ir nepieciešams, nodrošinot, ka visa telpa ir patīkami vēsa.

Režīms katram noskaņojumam

Režīms katram noskaņojumam

Neatkarīgi no tā, vai dodat priekšroku maigai vēsmai vai spēcīgākai gaisa plūsmai, ar trīs ātruma iestatījumiem varat pielāgot ventilatora darbību atbilstoši savām vajadzībām. Pateicoties trīs dažādiem režīmiem (standarta, dabiska gaisa plūsma, kluss miegs), varat izvēlēties ideālo režīmu atbilstoši savām vēlmēm un pilnībā pielāgot komfortu.

Īpaši klusa atvēsināšana ar tikai 28 dB

Īpaši klusa atvēsināšana ar tikai 28 dB

Viszemākajā ātruma iestatījumā ar 28 dB ventilators ir pat klusāks par čukstu. Izbaudi klusu vidi, kad nekas netraucē, kamēr strādā, lasi vai guli.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

22/06/2025

Україна

Україна

Відгук

роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).

Plusi

Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».

Mīnusi

Ще не знайшов

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

24/06/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Вентилятор стильний. Переваги- пульт.

Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.

Plusi

За її

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

spokojenost s typem ventilátoru

Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.

Plusi

příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání

Mīnusi

za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor

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Atrunas

  1. (1) Šī produkta komplektā nav iekļautas ēteriskās eļļas.

  2. (2) Vidējais skaņas līmenis, pamatojoties uz IEC 60704-2-7:2020.