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Ventilatora gaisa plūsma 2230 m3/h
Tālvadības pults
105 cm slaida konstrukcija
Piemērots aromāta difūzijai
Platā un augstā gaisa izplūdes atvere nodrošina maksimālu pārklājumu un ātri atvēsina visu telpu. Pateicoties 60° svārstību funkcijai, ventilators var izplatīt gaisu jebkurā vietā, kur tas ir nepieciešams, nodrošinot, ka visa telpa ir patīkami vēsa.
Neatkarīgi no tā, vai dodat priekšroku maigai vēsmai vai spēcīgākai gaisa plūsmai, ar trīs ātruma iestatījumiem varat pielāgot ventilatora darbību atbilstoši savām vajadzībām. Pateicoties trīs dažādiem režīmiem (standarta, dabiska gaisa plūsma, kluss miegs), varat izvēlēties ideālo režīmu atbilstoši savām vēlmēm un pilnībā pielāgot komfortu.
Viszemākajā ātruma iestatījumā ar 28 dB ventilators ir pat klusāks par čukstu. Izbaudi klusu vidi, kad nekas netraucē, kamēr strādā, lasi vai guli.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Charley2006
22/06/2025
Україна
Відгук
роботою вентилятора задоволений на всі 100% у мене, кімната 18кв.м, вентилятор обдуває все приміщення повністю! Якщо надворі температура нижче 25с° то він занадто сильно охолоджує повітря навіть на мінімальній швидкості, якщо у вас влітку температура нижче 35с° то раджу вам обрати іншу(слабкішу) модель. Бо цей спокійно перетворює із вуличних 40+с° до комфортних 20-25с° у вашій кімнаті(квартирі).
Plusi
Стильний(пластик якісний деталі підігнані без скотів чи виступів. Все гладеньке і безшовне) потужний і мало споживає напруги( 7 повних годин на максимальній швидкості = 307 ват/ годин. 307ват/год*4.37грн за 1 кіловат/ 1000 ват/год = 1.37грн за «світло».
Mīnusi
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Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
24/06/2024
Україна
Verificēts pircējs
Вентилятор стильний. Переваги- пульт.
Вентилятори , а я їх придбала 2 працюють відмінно. Технікою абсолютно задоволена. Користуюсь уже місяць.
Plusi
За її
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 CX5535/00 Вентилятор-вежа
Jeniik
06/12/2024
Česká republika
spokojenost s typem ventilátoru
Jsem rád že jsem opět vybral značku Philips. Ventilátor je dostatečně, spíš příjemně vysoký. Ovládání super, designové na vrchu ventilátoru. Super věc na noc, kdy proudí jemný tichý vánek v úrovni výšky postele při spaní, takže v vedrech naprosto super chladí tělo. má dálkové ovládání, záleží komu padne já jej nevyužiji. Časovač je výborná věc. Na režim noc je hlučnější než na stupeň 1 normálního provozu. Takže tento režim neužívám. Pro výběr byla důležitá i spotřeba el. energie.
Plusi
příjemná výška, spotřeba el.energie, časovač, jemnost na 1 stupeň větrání
Mīnusi
za mě ten noční režim - jinak OK, jsem spokojen
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5000 Series CX5535/00 Věžový ventilátor
(1) Šī produkta komplektā nav iekļautas ēteriskās eļļas.
(2) Vidējais skaņas līmenis, pamatojoties uz IEC 60704-2-7:2020.