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5000. sērija Torņveida ventilators
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CX5535/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
CX5535_00_UM_EU_ LV
Visi (9)
Mana Philips ventilatora t�lvad�bas pults nedarbojas
Philips ventilatora priek��jais re��is ir net�rs
No Philips ventilatora rodas neparasta smaka
Mana Philips ventilatora pamatne ir �odz�ga vai vibr�
Philips ventilators ir pārāk skaļš
Philips oriģinālieAromāta spilventiņi
Philips ventilators neizkliedē aromātu vai izkliedē to minimāli
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