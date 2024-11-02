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Nepiedegoša gludināšanas virsma
Maināms tvaika iestatījums
Papildu tvaiks līdz 90 g
Iznīcina 99,99 % baktēriju**
Kaļķakmens tīrīšana
Eko režīms mazākam enerģijas patēriņam un ekonomiskai un ilgtspējai lietošanai.
Paaugstinātas temperatūras uzraudzība un maināms tvaika iestatījums ir viegli lietojams un precīzs. Jūsu apģērbam vienmēr būs pareizā temperatūra un tvaiks.
Kaļķakmens tīrīšana gludekļu darbmūža paildzināšanai
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Markusa
02/11/2024
Česká republika
Zehlicka
Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.
Plusi
Jednoduchost, přehlednost ovládání.
Mīnusi
Zatím žádný.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Orchidea1980
25/10/2024
Česká republika
Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!
Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!
Plusi
Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design
Mīnusi
nic mě nenapadá
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička
Salīdzinājumā ar Philips Featherlight Plus
Veikta ārējā testēšana ar kokvilnas audumu saistībā ar E.Coli, S. Aureus un C. Albicans, tvaicēšanas laiks — 10 sekundes.