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1000. sērijaTvaika gludeklis

DST1020/30

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātri un ērti
1000. sērija ļauj gludināt viegli un ātri, pateicoties nepiedegošai gludināšanas virsmai un maināmam tvaika iestatījumam, lai efektīvi likvidētu krokas uz jebkura auduma. Lielā ūdens tvertne ļauj apstrādāt vairāk apģērbu ar mazāku uzpildes reižu skaitu.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Ūdens jāuzpilda retāk*

Ātri un ērti

  • Nepiedegoša gludināšanas virsma

  • Maināms tvaika iestatījums

  • Papildu tvaiks līdz 90 g

  • Iznīcina 99,99 % baktēriju**

  • Kaļķakmens tīrīšana

Eko režīms ar mazāku enerģiju patēriņu

Eko režīms ar mazāku enerģiju patēriņu

Eko režīms mazākam enerģijas patēriņam un ekonomiskai un ilgtspējai lietošanai.

Vienkārša temperatūras kontrole

Vienkārša temperatūras kontrole

Paaugstinātas temperatūras uzraudzība un maināms tvaika iestatījums ir viegli lietojams un precīzs. Jūsu apģērbam vienmēr būs pareizā temperatūra un tvaiks.

Kaļķakmens tīrīšanas risinājums

Kaļķakmens tīrīšanas risinājums

Kaļķakmens tīrīšana gludekļu darbmūža paildzināšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

02/11/2024

Česká republika

Česká republika

Zehlicka

Žehličku jsem si vybrala pro jeji jednoduché a přehledné ovladani, spousta funkci mi totiz nedela dobre. Poridila jsem si ji na chalupu, je sikovna, praktická. Pro me potřeby naprosto vyhovující.

Plusi

Jednoduchost, přehlednost ovládání.

Mīnusi

Zatím žádný.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

25/10/2024

Česká republika

Česká republika

Fajn napařovací žehlička, pomocník, co se vyplatí!

Skvělý výkon páry, oceňuji větší nádržku, nemusím neustále doplňovat vodu, žehlím jenom s napařováním. Dobře se drží a skvělá je ta špička, která se dostane i do sebemenších záhybů. Doporučuji!

Plusi

Dobře se drží, velká nádržka na vodu, krásný design

Mīnusi

nic mě nenapadá

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1000 Series DST1020/30 Napařovací žehlička

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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Atrunas

  1. Salīdzinājumā ar Philips Featherlight Plus

  2. Veikta ārējā testēšana ar kokvilnas audumu saistībā ar E.Coli, S. Aureus un C. Albicans, tvaicēšanas laiks — 10 sekundes.