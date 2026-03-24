10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Gludināšana
Visas sērijas
1000. sērija Tvaika gludeklis
Atbalsts
DST1020/30
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Īsā lietošanas pamācība
Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim