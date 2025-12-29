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  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
  • Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties

2000. sērijaTvaika gludeklis

DST2020/90

5
| (1) Apskats
Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties
Gludiniet bez piepūles, izmantojot vieglo DST2000 sērijas gludekli. Tā spēcīgā tvaika plūsma līdz 25 g/min un papildu tvaiks efektīvi likvidē noturīgas krokas, savukārt keramikas gludināšanas virsma nodrošina vienmērīgu slīdēšanu uz visiem gludināmajiem audumiem.
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Vienkārša un efektīva gludināšana

Gludekļu zīmola Nr. 1 veiktspēja, kurai varat uzticēties

  • 25 g/min tvaiks kroku likvidēšanai

  • 4 tvaika iestatījumi visiem audumiem

  • Keramikas virsma vieglai slīdēšanai

  • Viegls, ātra un vienkārša gludināšana

  • 250 ml ūdens tvertne ilgākai gludināšanai

25 g/min tvaiks kroku likvidēšanai

25 g/min tvaiks kroku likvidēšanai

Spēcīga tvaika plūsma ar ātrumu līdz 25 g/min atvieglo gludināšanu, nodrošinot efektīvu kroku likvidēšanu. Papildiniet to ar spēcīgu papildu tvaiku, lai likvidētu pat noturīgākās krokas.

4 tvaika iestatījumi kroku likvidēšanai uz visiem gludināmajiem audumiem

4 tvaika iestatījumi kroku likvidēšanai uz visiem gludināmajiem audumiem

Gludeklim ir vairāki tvaika iestatījumi, kas ļauj viegli likvidēt krokas uz dažādiem audumiem: iestatiet zemu tvaika līmeni tādiem smalkiem audumiem kā zīds un spēcīgāku tvaiku – biezākiem audumiem.

Keramikas virsma vieglai slīdēšanai

Keramikas virsma vieglai slīdēšanai

Izbaudiet vieglu slīdēšanu uz visiem gludināmajiem apģērbiem, pateicoties izturīgajai, pret skrāpējumiem noturīgajai keramikas gludināšanas virsmai. Tā labi slīd uz visiem apģērbiem, nepielīp tiem un ir viegli tīrāma.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

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Apskats

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29/12/2025

Slovensko

Slovensko

Verificēts pircējs

Je to aj bezpečný produkt.

S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička

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Atrunas

  1. Ārējais institūts pārbaudījis baktēriju klātbūtni uz kokvilnas: E. coli atbilstoši ATCC 8099, S. aureus atbilstoši ATCC 6538 un C. albicans ATCC 10231, tvaicējot 10 sekundes.