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DST2020/90
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25 g/min tvaiks kroku likvidēšanai
4 tvaika iestatījumi visiem audumiem
Keramikas virsma vieglai slīdēšanai
Viegls, ātra un vienkārša gludināšana
250 ml ūdens tvertne ilgākai gludināšanai
Spēcīga tvaika plūsma ar ātrumu līdz 25 g/min atvieglo gludināšanu, nodrošinot efektīvu kroku likvidēšanu. Papildiniet to ar spēcīgu papildu tvaiku, lai likvidētu pat noturīgākās krokas.
Gludeklim ir vairāki tvaika iestatījumi, kas ļauj viegli likvidēt krokas uz dažādiem audumiem: iestatiet zemu tvaika līmeni tādiem smalkiem audumiem kā zīds un spēcīgāku tvaiku – biezākiem audumiem.
Izbaudiet vieglu slīdēšanu uz visiem gludināmajiem apģērbiem, pateicoties izturīgajai, pret skrāpējumiem noturīgajai keramikas gludināšanas virsmai. Tā labi slīd uz visiem apģērbiem, nepielīp tiem un ir viegli tīrāma.
5.0
no 5
1
Apskats
beno56
29/12/2025
Slovensko
Verificēts pircējs
Je to aj bezpečný produkt.
S produktom sme veľmi spokojný.Je aj jednoduché ovládanie.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Séria 2000 DST2020/30 Naparovacia žehlička
Ārējais institūts pārbaudījis baktēriju klātbūtni uz kokvilnas: E. coli atbilstoši ATCC 8099, S. aureus atbilstoši ATCC 6538 un C. albicans ATCC 10231, tvaicējot 10 sekundes.