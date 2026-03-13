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2000. sērija Tvaika gludeklis
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DST2020/90
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Īsā lietošanas pamācība
EU Declaration of Conformity - English (US)
Visi (3)
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
Kā tīrīt Philips tvaika/beztvaika gludekļa gludināšanas virsmu?
Kā iztīrīt Philips gludināšanas sistēmas ūdens tvertni?
Mana Philips gludināšanas sistēma neizlīdzina burzījumus
Mans Philips tvaika gludeklis vairs nesakarst
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