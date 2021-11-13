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  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
  • Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai

Izbeigta ražošana

6000. sērijaTvaika gludeklis

DST6008/20

5
| (264) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai
Philips 6000. sērijas tvaika gludeklim ir viena no lielākajām ūdens tvertnēm, kāda pieejama tvaika gludekļiem, lai varētu ilgāk gludināt bez uzpildīšanas. Jaudīgā tvaika padeve ļauj viegli likvidēt noturīgus burzījumus.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis ar lielu ūdens tvertni

Mazāk uzpildes reižu ilgākai gludināšanai

  • 2600 W

  • Tvaiks 40 g/min; 220 g papildu tvaiks

  • 550 ml XL ūdens tvertne

  • Keramikas gludināšanas virsma

Keramiska gludināšanas virsma, kas viegli slīd pa audumu

Keramiska gludināšanas virsma, kas viegli slīd pa audumu

Keramiskā gludināšanas virsma aizsargā pret skrāpējumiem un viegli slīd.

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Nepārtraukta tvaika plūsma līdz pat 40 g/min

Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 220 g noturīgiem burzījumiem

Papildu tvaiks līdz pat 220 g noturīgiem burzījumiem

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

264

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2
1

13/11/2021

Україна

Україна

Хороший выбор утюга

Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.

Plusi

функциональный

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска

12/11/2021

Україна

Україна

Дуже зручно та швидко

Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .

Plusi

Беріть

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска

11/11/2021

Україна

Україна

Незмінний помічниця.

Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.