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2600 W
Tvaiks 40 g/min; 220 g papildu tvaiks
550 ml XL ūdens tvertne
Keramikas gludināšanas virsma
Keramiskā gludināšanas virsma aizsargā pret skrāpējumiem un viegli slīd.
Philips gludekļa pastāvīgā tvaika plūsma līdz pat 40 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un noturīgiem burzījumiem.
5.0
no 5
264
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
polj
13/11/2021
Україна
Akcijas daļa
Хороший выбор утюга
Данная модель у меня уже больше трех лет. Много положительных моментов: самоочистка и это действительно работает, нажал на кнопку и утюг не пачкает твои вещи; ударная мощность пара, выглаживает как простую ткань, так и лен; тонкий носик с паром помогает выгладить труднодоступные места. И сам утюг очень красивый, за столько лет не поменялся внешний вид. Длинный шнур в тканевой обплетке это тоже положительный момент.
Plusi
функциональный
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска
Svetalem
12/11/2021
Україна
Akcijas daļa
Дуже зручно та швидко
Мені дуже подобається праска , вона буде зручна, єргономічна , легка , я задоволення як вона працює .
Plusi
Беріть
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска
Tetyankaduaden
11/11/2021
Україна
Akcijas daļa
Незмінний помічниця.
Проста в експлуатації та обслуговуванні. Ідеальний результат, як завжди.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 6000 series DST6008/20 Парова праска