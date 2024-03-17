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6000. sērija Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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6000. sērijaTvaika gludeklis

DST6008/20

6000. sērija Tvaika gludeklis

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6008/20 - English (US)

  • PDF fails, 1.3 MB
  • 17 March 2024

User Manual Philips 6000 series Steam iron

  • PDF fails, 10.4 MB
  • 7 October 2024

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