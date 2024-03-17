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6000. sērija Tvaika gludeklis
Izbeigta ražošana
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DST6008/20
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EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6008/20 - English (US)
User Manual Philips 6000 series Steam iron
Visi (2)
Kādu ūdeni es varu izmantot Philips tvaika gludeklim vai tvaicētājam?
Kā atkaļķot Philips tvaika gludekli?
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