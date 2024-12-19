12 dzērieni
LatteGo
Baltā un sudraba krāsā
Mēs piedāvājam 12 receptes, kas ietver gan siltos dzērienus, piemēram, espreso, piena lates un kapučīno, gan atdzesētus kafijas dzērienus. Esam kalibrējuši pagatavošanas sistēmu, lai arī atdzesētajai kafijai būtu tikpat lieliska garša kā karstajiem dzērieniem.
Mūsu jaudīgā cikloniskā piena putošanas tehnoloģija ļauj ar vienu pogas nospiešanas reizi radīt zīdaini maigas piena putas pat no augu bāzes piena aizstājējiem.
Vairs nav jāgaida, lai kafijas aparāts uzsilst. QuickStart funkcija ļauj uzreiz lietot kafijas aparātu un pagatavot kafiju. Aparāts uzsilst atbilstoši izvēlētajam dzērienam.
Izprotiet produktu atsauksmes
4.9
no 5
270
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Horelis
19/12/2024
Latvija
Akcijas daļa
Lakoniskums
Dizains ļoti labi iekļaujās kopējā virtuves interjerā. Un ļoti patīk kā garšīgi ir saputots piens.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4400. sērija EP4449/70 Espreso kafijas automāts
Mājsaimniece88
06/08/2024
Latvija
Baigi labs
Super, esam sajūsmā! Lielisks un vērtīgs pirkums, kas noteikti ir atmaksājies. Uzdāvināšu arī savai ģimenei. Labi izskatās mājas dizainā, nelec acīs, tiesa, drusciņ paskaļš. Taču tas absolūti netraucē baudīt labu kafiju.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4400. sērija EP4449/70 Espreso kafijas automāts
Rolis123
30/06/2024
Latvija
Lielisks aparāts rīta kafijai!
Lielisks kafijas aparāts. Maļ klusi, viegli iztīrīt un uzpildīt ūdeni. Ļoti viegli izmantot, var mainīt kafijas veidu un stiprumu. Patīk, ka ir ledus kafijas opcija, var izmantot mazāk ledu kā parasti taisot kafiju.
Plusi
Viegli lietot, ir ledus kafijas opcija
Mīnusi
Tikai 2 profili
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 4400. sērija EP4449/70 Espreso kafijas automāts
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espresso automāti (2023)
Salīdzinot ar iepriekšējiem Philips espresso automātiem
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.