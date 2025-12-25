  • Karstas un aukstas kafijas pagatavošana nu ir pavisam vienkārša.
5500. sērijaEspreso kafijas automāts

EP5549/70

4.7
| (350) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Karstas un aukstas kafijas pagatavošana nu ir pavisam vienkārša.
Gatavojot kafiju ar LatteGo 5500, varat izvēlieties kādu no 20 gardām kafijas receptēm. Tajā ir viss — sākot no dažāda veida kafijas dzērieniem ar pienu līdz atdzesētai kafijai —, un katrs dzēriens tiek pagatavots tam piemērotākajā temperatūrā, sasniedzot labāko aromātu un putu stāvokli, turklāt LatteGo kafijas aparāta tīrīšana ir pavisam vienkārša.
Ar LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmo piena sistēmu*

  • 20 dzērieni

  • LatteGo

  • Melna

Izbaudiet 20 karstus un atdzesētus dzērienus, kas ir pogas spiediena attālumā

Mēs piedāvājam 20 receptes, kas ietver gan siltos dzērienus, piemēram, espreso, piena lates un kapučīno, gan atdzesētus kafijas dzērienus. Esam kalibrējuši pagatavošanas sistēmu, lai arī atdzesētajai kafijai būtu tikpat lieliska garša kā karstajiem dzērieniem.

Zīdaini maigas piena putas ar LatteGo piena sistēmu

Mūsu jaudīgā cikloniskā piena putošanas tehnoloģija ļauj ar vienu pogas nospiešanas reizi radīt zīdaini maigas piena putas pat no augu bāzes piena aizstājējiem.

Īsāks gaidīšanas laiks, ātrāka kafijas pagatavošana ar QuickStart

Vairs nav jāgaida, lai kafijas aparāts uzsilst. QuickStart funkcija ļauj uzreiz lietot kafijas aparātu un pagatavot kafiju. Aparāts uzsilst atbilstoši izvēlētajam dzērienam.

Tehniskā specifikācija

Atsauksmes

4.7

no 5

350

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

5
4
3
2
1

wilks

25/12/2025

Latvija

Labs kafijas aparāts. Gārda kafija,biezas putas. GARŠĪGI

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500. sērija EP5545/70 Espreso kafijas automāts

Edwi

18/06/2025

Latvija

Philips darbinieks

Noteikti iesaku kafijas mīļotājiem!

Philips LatteGo 5500 ir vienkārši lielisks! Ātri pagatavo gardu kafiju ar krēmīgu piena putu. Ideāli piemērots gan rīta kafijai, gan vakara relaksācijai. Noteikti iesaku kafijas mīļotājiem! ☕️✨

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500. sērija EP5547/90 Espreso kafijas automāts

Puķīte

07/01/2025

Latvija

Izcils draugs virtuvē!

Šis kafijas automāts lieliski iederas arī mazās virtuvēs un eleganti piestāv interjeram. Īpaši patīk tas, ka var variēt plašo dzērienu klāstu to pielāgojot dienas ritmam, jeb katrai tasītei var regulēt intensitātes/piena daudzumu. Ļoti vienkārša, prakstiska kopšana. Lieliski, ka piena tvertni var noņemt un uzglabāt ledusskapī, ja tajā palicis vēl piens, lai tas nesabojājas. Noteikti iesaku!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500. sērija EP5547/90 Espreso kafijas automāts

Atrunas

  1. Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espresso automāti (2023)

  2. Salīdzinot ar iepriekšējiem Philips espresso automātiem

  3. Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.