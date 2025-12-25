20 dzērieni
LatteGo
Melna
Mēs piedāvājam 20 receptes, kas ietver gan siltos dzērienus, piemēram, espreso, piena lates un kapučīno, gan atdzesētus kafijas dzērienus. Esam kalibrējuši pagatavošanas sistēmu, lai arī atdzesētajai kafijai būtu tikpat lieliska garša kā karstajiem dzērieniem.
Mūsu jaudīgā cikloniskā piena putošanas tehnoloģija ļauj ar vienu pogas nospiešanas reizi radīt zīdaini maigas piena putas pat no augu bāzes piena aizstājējiem.
Vairs nav jāgaida, lai kafijas aparāts uzsilst. QuickStart funkcija ļauj uzreiz lietot kafijas aparātu un pagatavot kafiju. Aparāts uzsilst atbilstoši izvēlētajam dzērienam.
wilks
25/12/2025
Latvija
Labs kafijas aparāts. Gārda kafija,biezas putas. GARŠĪGI
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500. sērija EP5545/70 Espreso kafijas automāts
Edwi
18/06/2025
Latvija
Philips darbinieks
Noteikti iesaku kafijas mīļotājiem!
Philips LatteGo 5500 ir vienkārši lielisks! Ātri pagatavo gardu kafiju ar krēmīgu piena putu. Ideāli piemērots gan rīta kafijai, gan vakara relaksācijai. Noteikti iesaku kafijas mīļotājiem! ☕️✨
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500. sērija EP5547/90 Espreso kafijas automāts
Puķīte
07/01/2025
Latvija
Izcils draugs virtuvē!
Šis kafijas automāts lieliski iederas arī mazās virtuvēs un eleganti piestāv interjeram. Īpaši patīk tas, ka var variēt plašo dzērienu klāstu to pielāgojot dienas ritmam, jeb katrai tasītei var regulēt intensitātes/piena daudzumu. Ļoti vienkārša, prakstiska kopšana. Lieliski, ka piena tvertni var noņemt un uzglabāt ledusskapī, ja tajā palicis vēl piens, lai tas nesabojājas. Noteikti iesaku!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 5500. sērija EP5547/90 Espreso kafijas automāts
Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti ar vienu pieskārienu izmantojamie (kafija + piens) pilnīgi automātiskie espresso automāti (2023)
Salīdzinot ar iepriekšējiem Philips espresso automātiem
Balstoties uz 8 filtru nomaiņas reizēm, kā norādīts aparātā. Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.