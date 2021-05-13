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Mini turbo suka automašīnas mīkstajām virsmām
Mīkstā suka virsmām, kam nepieciešama īpaša aizsardzība
Garš šaurais uzgalis grūti aizsniedzamām vietām
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Dejna13
13/05/2021
Česká republika
Pomocník nejen do auta!
Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.
Plusi
Velikost, funkčnost, spolehlivost
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Lenulina
14/04/2020
Česká republika
Skvělý doplněk
nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)
Plusi
must-have pro řidiče
Mīnusi
žádné
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač