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  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana
  • Vienkārša automašīnas tīrīšana

Izbeigta ražošana

PowerProSpieķveida putekļu sūcēja aksesuāru komplekts

FC6075/01

5
| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Vienkārša automašīnas tīrīšana
Pilns piederumu komplekts ar mini turbo suku, garu šauro uzgali, mīksto suku un šļūtenes pagarinājumu, kas ļauj jums iztīrīt jūsu automašīnu.
Skatīt visas priekšrocības

Vienkārša automašīnas tīrīšana

Mini turbo suka automašīnas mīkstajām virsmām

Mini turbo suka automašīnas mīkstajām virsmām

Mīkstā suka virsmām, kam nepieciešama īpaša aizsardzība

Mīkstā suka virsmām, kam nepieciešama īpaša aizsardzība

Mīkstā suka virsmām, kam nepieciešama īpaša aizsardzība

Garš šaurais uzgalis grūti aizsniedzamām vietām

Garš šaurais uzgalis grūti aizsniedzamām vietām

Garš šaurais uzgalis grūti aizsniedzamām vietām

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pomocník nejen do auta!

Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.

Plusi

Velikost, funkčnost, spolehlivost

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

14/04/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý doplněk

nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)

Plusi

must-have pro řidiče

Mīnusi

žádné

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

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