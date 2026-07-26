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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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PowerPro Spieķveida putekļu sūcēja aksesuāru komplekts
Izbeigta ražošana
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FC6075/01
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Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Pilns piederumu komplekts ar mini turbo suku, garu šauro uzgali, mīksto suku un šļūtenes pagarinājumu, kas ļauj jums iztīrīt jūsu automašīnu.
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