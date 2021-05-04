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Izbeigta ražošana
FC6141/01
12 V, automašīna
Bez maisa, ciklonisks
5 piederumi un uzglabāšanas soma
Automašīnai (ar auto spraudni)
Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā divpakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina to, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, bet otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.
Philips MiniVac aerodinamiskais uzgaļa dizains ir izveidots, lai nodrošinātu optimālu putekļu, tostarp pat vissmalkāko to daļiņu, savākšanu. Uzgaļa ergonomiskā forma palīdz iztīrīt pat visgrūtāk aizsniedzamās vietas.
Philips MiniVac Car ir ideāli piemērots automašīnas tīrīšanai, jo tam ir automašīnas spraudnis, lai piekļūtu pat vissarežģītākajām vietām bez nepieciešamības to uzlādēt. Tas vienmēr ir gatavs lietošanai!
4.1
no 5
11
Atsauksmes
Prcek_hrosik
04/05/2021
Česká republika
Vysavač
Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.
Plusi
Bohaté příslušenství, uložný obal.
Mīnusi
Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Monyka
03/08/2020
Hrvatska
Odličan za auto ali i manje površine u kući
Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.
Plusi
Da
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Vladimir.crc
03/07/2020
България
Препоръчвам
Хубава прахосмукачка за кола. Работи много тихо. Има доста накрайници за почистването.
Plusi
Гаранция 2 години
Mīnusi
Няма
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка