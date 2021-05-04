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  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
  • Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad

Izbeigta ražošana

MiniVacRokas putekļsūcējs

FC6141/01

4.1
| (11) Atsauksmes
Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad
Iztīriet savu automašīnu labāk, izmantojot jaudīgo Philips MiniVac 12 V. Divpakāpju bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma nodrošina ilgstošu veiktspēju, bet aerodinamiskais uzgaļa dizains garantē lielisku putekļu savākšanu.
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Bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma un aerodinamisks uzgalis

Iztīriet savu auto tik labi kā vēl nekad

  • 12 V, automašīna

  • Bez maisa, ciklonisks

  • 5 piederumi un uzglabāšanas soma

  • Automašīnai (ar auto spraudni)

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Divpakāpju bezmaisa cikloniska gaisa plūsma optimālai filtrēšanai

Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā divpakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina to, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, bet otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.

Aerodinamisks uzgaļa dizains labākai putekļu savākšanai

Aerodinamisks uzgaļa dizains labākai putekļu savākšanai

Philips MiniVac aerodinamiskais uzgaļa dizains ir izveidots, lai nodrošinātu optimālu putekļu, tostarp pat vissmalkāko to daļiņu, savākšanu. Uzgaļa ergonomiskā forma palīdz iztīrīt pat visgrūtāk aizsniedzamās vietas.

Automašīnas spraudnis neierobežotam izmantošanas laikam

Automašīnas spraudnis neierobežotam izmantošanas laikam

Philips MiniVac Car ir ideāli piemērots automašīnas tīrīšanai, jo tam ir automašīnas spraudnis, lai piekļūtu pat vissarežģītākajām vietām bez nepieciešamības to uzlādēt. Tas vienmēr ir gatavs lietošanai!

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.1

no 5

11

Atsauksmes

4
2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysavač

Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.

Plusi

Bohaté příslušenství, uložný obal.

Mīnusi

Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

03/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za auto ali i manje površine u kući

Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.

Plusi

Da

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

03/07/2020

България

България

Препоръчвам

Хубава прахосмукачка за кола. Работи много тихо. Има доста накрайници за почистването.

Plusi

Гаранция 2 години

Mīnusi

Няма

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.