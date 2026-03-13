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MiniVac Rokas putekļsūcējs
Izbeigta ražošana
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FC6141/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6141/01 - English (US)
User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6141/01
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
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