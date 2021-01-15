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Izbeigta ražošana
Jaudīgs MiniVac labākam tīrīšanas rezultātam
Iegūsti labāku tīrīšanas rezultātu ar jaudīgo Philips MiniVac 12 V mājām un automašīnai. 2 pakāpju bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma nodrošina ilgstošu veiktspēju, bet aerodinamiskais uzgaļa dizains garantē lielisku putekļu savākšanu.
12 V akumulators
Bez maisa, ciklonisks
5 piederumi un glabāšanas soma
Mājām un autom. (ar auto kontaktu)
Philips MiniVac aerodinamiskais uzgaļa dizains ir izveidots, lai nodrošinātu optimālu putekļu savākšanu, tostarp pat vissmalkāko putekļu daļiņu. Uzgaļa ergonomiskā forma palīdz iztīrīt pat visgrūtāk aizsniedzamās vietas.
Lai nodrošinātu optimālu, jaudīgu sūkšanu un nemainīgu tīrīšanas veiktspēju, bezmaisa cikloniskā gaisa plūsma notur netīrumus putekļsūcēja iekšpusē. Tā 2 pakāpju filtrēšanas sistēma nodrošina, ka pēc nokļūšanas putekļsūcējā netīrumi vairs nevar no tā izkļūt. Pirmais filtrs bloķē lielāko daļu netīrumu, kamēr otrs filtrs aiztur mazās netīrumu daļiņas.
Jaudīgās ilgizturīgākās Philips MiniVac niķeļa metālhidrīda (NiMHh) baterijas* neietekmē atmiņas efekts. Šis efekts laika gaitā samazina bateriju jaudu, saīsinot arī darbības laiku. Tāpēc šis MiniVac ar NiMH baterijām ir ilgizturīgāks nekā produkti ar standarta niķeļa kadmija (NiCd) baterijām, kurām ir atmiņas efekts.
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5.0
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Marlock
15/01/2021
Polska
Najlepszy ręczny odkurzacz!
Mały, mocny, poręczny. Dzięki bazie można go niemal non stop używać. Bogaty zestaw akcesoriów + torba. Łatwy w czyszczeniu! Jedynym mankamentem jest delikatny i podatny na zarysowania plastik z którego jest wykonany. Obecnie brak zestawów filtrów wymiennych na rynku, a szkoda ...
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6149/01 Odkurzacz ręczny
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besenj
10/04/2019
Україна
Дуже задоволена даним продуктом
Незамінна річ як вдома, так і в машині! Зарядки вистачає на довго, легко чистити, багато насадок, що полегшує прибирання!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
Max71
25/07/2018
Україна
надійний, добра комплектація, незамінний для прибирання в авто.
Товаром дуже задоволений, добре прибирає сміття між великим прибиранням. Брав для авто, але і в квартирі зручно використовувати, якщо немає потреби розкладати великий пилосос.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par MiniVac FC6149/01 Ручний компактний пилосос