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MiniVac Rokas putekļsūcējs
Izbeigta ražošana
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FC6149/01
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EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6149/01 - English (US)
Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
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Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā iztīrīt Philips putekļsūcēja bez maisiņa tvertni
Kā tīrīt Philips putekļsūcēja filtrus?
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda