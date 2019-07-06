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Izbeigta ražošana
FC6402/01
“Divi vienā”
Sūc un mazgā
18 V
PowerCyclone tehnoloģija nodrošina jaudīgus tīrīšanas rezultātus vienā tīrīšanas reizē. Gaiss strauji ieplūst PowerCyclone un tiek paātrināts, izplūstot cauri izliektai caurulei, lai efektīvi atdalītu putekļus no gaisa.
Unikālā mazgāšanas sistēma kontrolē ūdens padevi, lai uzturētu optimālu mitrumu uz visiem cietajiem grīdas segumiem visā tīrīšanas laikā.
TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma iesūc netīrumus un pūkas vienā piegājienā.
2.9
no 5
17
Atsauksmes
Julie
06/07/2019
Україна
Зручний у використуванні
Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос
Бени С.
07/07/2020
България
УНИКАЛЕН ПРОДУКТ
Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка
Kmarticka
18/04/2018
Česká republika
Je to super pomocník do každé domácnosti
Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač
Ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no lietošanas biežuma. Iepakojumā ir iekļauti 2 mikrošķiedras spilventiņi, un vietnē www.philips.com varat atrast, kur tos var nopirkt. Mēs nevaram garantēt optimālus tīrīšanas rezultātus, ja tiek izmantoti citu zīmolu mikrošķiedras spilventiņi.