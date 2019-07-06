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  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā

Izbeigta ražošana

PowerPro AquaPutekļu sūcējs un slaucīšanas sistēma

FC6402/01

2.9
| (17) Atsauksmes
Tīra un mazgā vienā piegājienā
Jaunais Philips PowerPro Aqua ir jaudīgs bezvadu putekļsūcējs, kas veic arī mitro tīrīšanu. Tas apvieno putekļu sūkšanu un mazgāšanu, veicot ātru ikdienas tīrīšanu. Vienkārši uzliekama un noņemama grīdas birstes sistēma, lai tikai sūktu vai sūktu un mazgātu vienlaikus!
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Vienmēr pa rokai, lai veiktu uzkopšanu ikdienā

Tīra un mazgā vienā piegājienā

  • “Divi vienā”

  • Sūc un mazgā

  • 18 V

PowerCyclone tehnoloģija jaudīgai tīrīšanai ar putekļsūcēju

PowerCyclone tehnoloģija jaudīgai tīrīšanai ar putekļsūcēju

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Jauna mazgāšanas sistēma ar optimālu mitrināšanu cietajiem grīdas segumiem

Jauna mazgāšanas sistēma ar optimālu mitrināšanu cietajiem grīdas segumiem

Unikālā mazgāšanas sistēma kontrolē ūdens padevi, lai uzturētu optimālu mitrumu uz visiem cietajiem grīdas segumiem visā tīrīšanas laikā.

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz paklājiem

TriActive Turbo uzgalis jaudīgam sniegumam uz cietajiem grīdas segumiem un paklājiem. Motorizēta suka un optimizēta gaisa plūsma iesūc netīrumus un pūkas vienā piegājienā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.9

no 5

17

Atsauksmes

06/07/2019

Україна

Україна

Зручний у використуванні

Користуюсь місяць. Прибираємо і вдома, і в авто. Заряджається швидко. Одного заряду вистачає на 3-4 рази прибирання двокімнатної квартири. Фільтр дуже легко мити. Рекомендую тим у кого хатні тварини - проблему з ворсом вирішено.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикальний пилосос

07/07/2020

България

България

УНИКАЛЕН ПРОДУКТ

Горещо я препоръчвам. Много лека и удобна, батерията издържа дълго и лесно се поддържа. Използвам универсален препарат, а подложката се пере в пералнята. Спестява време и винаги е чисто.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Вертикална прахосмукачка

18/04/2018

Česká republika

Česká republika

Je to super pomocník do každé domácnosti

Jednoduché a rychlé ,denně mi ušetří spoustu času a hlavně sebere veškeré chlupy a vlasy .K běžnému šetření podlah taky plně dostačující

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6402/01 Bezdrátový tyčový vysavač

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Atrunas

  1. Ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no lietošanas biežuma. Iepakojumā ir iekļauti 2 mikrošķiedras spilventiņi, un vietnē www.philips.com varat atrast, kur tos var nopirkt. Mēs nevaram garantēt optimālus tīrīšanas rezultātus, ja tiek izmantoti citu zīmolu mikrošķiedras spilventiņi.