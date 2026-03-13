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PowerPro Aqua Putekļu sūcējs un slaucīšanas sistēma
Izbeigta ražošana
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FC6402/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner FC6402/01 - English (US)
Visi (13)
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Kādus šķidrumus var iepildīt Philips Stick tvertnē?
Kā tīrīt cietās grīdas ar Philips putekļsūcēju ar mitro slaucīšanu?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
No Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja izkļūst putekļi
Manam Philips putekļsūcējam ir zema sūkšanas jauda
Philips mitrās kopšanas putekļsūcējs izvada maz ūdens
Philips PowerPro spieķa tipa putekļsūcēja suka nerotē
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