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  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā
  • Tīra un mazgā vienā piegājienā

Izbeigta ražošana

PowerPro AquaPutekļu sūcējs un slaucīšanas sistēma

FC6408/01

4.2
| (716) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
Tīra un mazgā vienā piegājienā
Jaunais bezvadu (25,2 V) PowerPro Aqua ir jaudīgs „trīs vienā” rīks ikdienas uzkopšanai. Putekļsūcējs bez maisa visu veidu grīdām, rokas putekļsūcējs tādām virsmām kā dīvāni, krēsli vai stūri un mazgāšanas sistēma, lai satīrītu mitrus netīrumus.
Skatīt visas priekšrocības

Vienmēr pa rokai, lai veiktu uzkopšanu ikdienā

Tīra un mazgā vienā piegājienā

  • Trīs vienā

  • Sūkšana, slaucīšana un rokas ierīce

  • 25,2 V

3 slāņu filtra tehnoloģija aiztur mikrodaļiņas

3 slāņu filtra tehnoloģija aiztur mikrodaļiņas

3 slāņu mazgājamais filtrs aiztur > 90% alergēnu, piemēram, ziedputekšņus, dzīvnieku spalvas un putekļus, nodrošinot tīru gaisu.

Bez putekļu maisa: vienkārši un higiēniski iztukšojams putekļu nodalījums

Bez putekļu maisa: vienkārši un higiēniski iztukšojams putekļu nodalījums

Jaunais PowerPro Aqua putekļsūcējs bez maisa sniedz iespēju izbērt putekļus no nodalījuma, nepieskaroties tiem.

Tīrīšana bez vada: neierobežotas iespējas

Tīrīšana bez vada: neierobežotas iespējas

Bez vada, tādēļ varat tīrīt jebkurā vietā un jebkādu grīdas segumu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.2

no 5

716

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

09/01/2022

Україна

Україна

Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос

Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

14/11/2021

Україна

Україна

Быстрая уборка

Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.

Plusi

Легкий, без проводов

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

13/11/2021

Україна

Україна

Чудовий пилосос на всі випадки життя

Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.

Plusi

Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)

Mīnusi

З часом зменшується обсяг акумулятора

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

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Atrunas

  1. Ieteicams nomainīt ik pēc 3-6 mēnešiem atkarībā no lietošanas biežuma. Iepakojumā ir iekļauti 2 mikrošķiedras spilventiņi, un vietnē www.philips.com varat atrast, kur tos var nopirkt. Mēs nevaram garantēt optimālus tīrīšanas rezultātus, ja tiek izmantoti citu zīmolu mikrošķiedras spilventiņi.