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Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
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PowerPro Aqua Putekļu sūcējs un slaucīšanas sistēma
Izbeigta ražošana
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FC6408/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6408/01 - English (US)
Visi (14)
Kā uzstādīt Philips PowerPro Aqua?
Kā iztīrīt PowerPro Aqua filtru?
Kad tīrīt/mainīt Philips bezvadu putekļsūcēja drānu?
Kādus šķidrumus var iepildīt Philips Stick tvertnē?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
PowerPro DuoBirste
No Philips PowerPro Aqua putekļsūcēja izkļūst putekļi
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
Philips mitrās kopšanas putekļsūcējs izvada maz ūdens
Philips PowerPro spieķa tipa putekļsūcēja suka nerotē
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