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Izbeigta ražošana
360° sūkšanas uzgalis
18 V, darbības laiks līdz 55 min.
Putekļs., mazg. slota, rokas ier.
Integrēti piederumi
360° sūkšanas uzgalis ātrāk iesūc putekļus un netīrumus
Efektīvie 18 V litija jonu akumulatori nodrošina līdz pat 55 minūtes ilgu darbību Eco režīmā, 23 min. — parastajā režīmā un 17 min. — Turbo režīmā, neveicot atkārtotu uzlādi.
PowerBlade ir digitāls motors, kas izstrādāts nepārspējami lielai gaisa plūsmai (> 1000 l/min), nodrošinot uzgalim 360° sūkšanas leņķi. Reģistrējieties Philips.com vietnē 3 mēnešu laikā pēc iegādes, lai bez maksas saņemtu motora 5 gadu garantiju!
4.8
no 5
21
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
AMaZe
01/04/2020
Україна
Philips darbinieks
Чудово всмоктує пил навіть у темряві!
[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.
Plusi
Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Milla45
31/03/2020
Україна
Хороший пилосос
Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.
Plusi
Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Annanosok
15/10/2019
Україна
Якщо вдома є діти, без нього - ніяк
Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Testēts, salīdzinot ar 10 labāk pārdotajiem bezvadu spieķa tipa putekļsūcējiem >300€ Vācijā 2017. gadā, izmantojot Philips izstrādāto rupjo netīrumu notīrīšanas testu cietām grīdām, pamatojoties uz starptautisko standartu IEC60312-1. 2018. g. janv.
Ar putekļsūcēja un mazgāšanas slotas sistēmu