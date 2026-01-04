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  • Viegla automašīnas tīrīšana
  • Viegla automašīnas tīrīšana
  • Viegla automašīnas tīrīšana
  • Viegla automašīnas tīrīšana
  • Viegla automašīnas tīrīšana
  • Viegla automašīnas tīrīšana
  • Viegla automašīnas tīrīšana

Auto tīrīšanas komplekts

FC8093/01

Viegla automašīnas tīrīšana
Pilns piederumu komplekts ar pagarinājuma šļūteni, mīkstu suku un garu spraugu tīrīšanas instrumentu, kas palīdzēs iztīrīt jūsu automašīnu. Saderīgs ar SpeedPro (Aqua), SpeedPro Max (Aqua), 5000. (Aqua) un 7000. sēriju, kā arī 8000. sēriju (Aqua).
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Viegla automašīnas tīrīšana

  • Automašīnas komplekts

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Pagarinājuma šļūtene automašīnas salona tīrīšanai

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Mīkstā birste

Mīkstā birste

Mīkstā birste virsmām, kam nepieciešama īpaša aizsardzība

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.