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SpeedPro Max Aqua Bezvadu spieķa tipa putekļu sūcējs
Izbeigta ražošana
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FC6902/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
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Kādus šķidrumus var iepildīt Philips Stick tvertnē?
Kā tīrīt cietās grīdas ar Philips putekļsūcēju ar mitro slaucīšanu?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Philips SpeedPro Max caurule
Auto tīrīšanas komplekts
Uzgaļa birstes ierīce
Philips 8000. sērijas bezvadu putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda
Lietojot Philips putekļsūcēju, jūtami strāvas triecieni
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