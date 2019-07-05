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  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
  • Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē

Izbeigta ražošana

AquaTrio Pro

FC7088/01

3.9
| (126) Atsauksmes
Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē
AquaTrio Pro vienlaikus sūc putekļus, slauka un nosusina, ļaujot ietaupīt līdz 50% laika un darba*. Jaudīgas un saudzīgas mikrošķiedru birstes efektīvi likvidē netīrumus un traipus. Perfektai mitrajai tīrīšanai cietajiem grīdas segumiem**.
Skatīt visas priekšrocības

Mitrā tīrīšana cietajiem grīdas segumiem

Vienlaicīgi sūc putekļus, slauka un žāvē

  • Trīs vienā: sūc, mazgā un žāvē

  • Triple-Acceleration tehnoloģija

  • Mitrā tīrīšana

  • Visiem cietajiem grīdas segumiem

Uzlabota tīrīšanas veiktspēja lieliskam rezultātam

Uzlabota tīrīšanas veiktspēja lieliskam rezultātam

- Putekļu sūkšana: jaudīgā Aqua Cyclone tehnoloģija uzsūc un likvidē visa veida šķidrumus, netīrumus un putekļus - Mazgāšana: pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam rotējošas mikrošķiedras birstes izsmidzina tīru ūdeni, lai efektīvi notīrītu netīrumus un nosēdumus. Visi netīrumi tiek izšķīdināti ūdenī un iesūkti atsevišķā tvertnē. - Žāvēšana: birstes griešanās ātrums rada gaisa plūsmu, kas teorētiski pilnīgi izžāvē grīdu

Likvidē līdz pat 99% baktēriju*** un samazina alergēnu daudzumu

Likvidē līdz pat 99% baktēriju*** un samazina alergēnu daudzumu

AquaTrio Pro likvidē un uzsūc līdz pat 99% baktēriju*** un samazina alergēnu daudzumu. Tā kā tīrā un netīrā ūdens tvertnes ir nodalītas, visi putekļi un alergēni tiek paturēti netīrā ūdens tvertnē.

Efektīva tīrīšana ar aukstu/siltu ūdeni un mazg. līdzekli vai bez tā

Efektīva tīrīšana ar aukstu/siltu ūdeni un mazg. līdzekli vai bez tā

AquaTrio Pro nodrošina izcilus rezultātus, izmantojot tikai aukstu vai siltu krāna ūdeni. Ja nepieciešams, varat pievienot arī mazgāšanas līdzekli, taču vienmēr izmantojiet grīdu tīrīšanas līdzekli ar mazu putošanas līmeni vai bez putošanas, kas piemērots jūsu cietajam grīdas segumam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.9

no 5

126

Atsauksmes

05/07/2019

Україна

Україна

Рекомендую цей пилосос

Тепер прибирання квартири стало легким та швидким.дуже задоволена

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro

08/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт просто супер

Завдяки цьому пилососу прибирати в домі значно легше швидше і приємніше. Тепер у мене більше вільного часу . Та міся він займає зовсім мало

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro

28/12/2018

Україна

Україна

Хорошо , покупайте!

Доволен ! Советую всем!,............. Доволен ! Советую всем!,.............

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro

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Atrunas

  1. Piemērots mitrajai slaucīšanai

  2. Salīdzinot ar tīrīšanas procesu, kurā izmanto 2200 W putekļsūcēju un standarta slaucīšanu

  3. izmantojot ar tīrīšanas līdzekli