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Izbeigta ražošana
FC7088/01
Trīs vienā: sūc, mazgā un žāvē
Triple-Acceleration tehnoloģija
Mitrā tīrīšana
Visiem cietajiem grīdas segumiem
- Putekļu sūkšana: jaudīgā Aqua Cyclone tehnoloģija uzsūc un likvidē visa veida šķidrumus, netīrumus un putekļus - Mazgāšana: pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam rotējošas mikrošķiedras birstes izsmidzina tīru ūdeni, lai efektīvi notīrītu netīrumus un nosēdumus. Visi netīrumi tiek izšķīdināti ūdenī un iesūkti atsevišķā tvertnē. - Žāvēšana: birstes griešanās ātrums rada gaisa plūsmu, kas teorētiski pilnīgi izžāvē grīdu
AquaTrio Pro likvidē un uzsūc līdz pat 99% baktēriju*** un samazina alergēnu daudzumu. Tā kā tīrā un netīrā ūdens tvertnes ir nodalītas, visi putekļi un alergēni tiek paturēti netīrā ūdens tvertnē.
AquaTrio Pro nodrošina izcilus rezultātus, izmantojot tikai aukstu vai siltu krāna ūdeni. Ja nepieciešams, varat pievienot arī mazgāšanas līdzekli, taču vienmēr izmantojiet grīdu tīrīšanas līdzekli ar mazu putošanas līmeni vai bez putošanas, kas piemērots jūsu cietajam grīdas segumam.
3.9
no 5
126
Atsauksmes
Тетяна007
05/07/2019
Україна
Рекомендую цей пилосос
Тепер прибирання квартири стало легким та швидким.дуже задоволена
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro
Lilia1707
08/04/2019
Україна
Цей продукт просто супер
Завдяки цьому пилососу прибирати в домі значно легше швидше і приємніше. Тепер у мене більше вільного часу . Та міся він займає зовсім мало
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro
Oleg
28/12/2018
Україна
Хорошо , покупайте!
Доволен ! Советую всем!,............. Доволен ! Советую всем!,.............
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC7088/01 AquaTrio Pro
Piemērots mitrajai slaucīšanai
Salīdzinot ar tīrīšanas procesu, kurā izmanto 2200 W putekļsūcēju un standarta slaucīšanu
izmantojot ar tīrīšanas līdzekli