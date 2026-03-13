10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēji un mazgāšanas birstes
Visas sērijas
AquaTrio Pro
Izbeigta ražošana
Atbalsts
FC7088/01
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
EU Declaration of conformity Philips AquaTrio Pro FC7088/01 - English (US)
Important Information Manual Philips AquaTrio Pro
Visi (4)
Kad nomainīt Philips AquaTrio putekļsūcēja sukas un filtrus?
Vai mana Philips putekļsūcēja piederumi ir saderīgi ar citiem modeļiem?
Kur atrodas Philips putekļsūcēja modeļa un sērijas numurs?
Kā tīrīt Philips AquaTrio putekļsūcēju pēc lietošanas
Philips AquaTrio putekļsūcējs uz grīdas atstāj ūdens paliekas
Philips AquaTrio putekļsūcējam ir maza sūkšanas jauda
Philips AquaTrio putekļsūcējam noplūst ūdens
Philips AquaTrio putekļsūcējs rada skaļu vai neparastu skaņu
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim