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Allergy H13 filtru nomaiņas komplekts, kas ir saderīgs ar Philips PowerPro Compact, PowerPro Active un PowerPro City produktu klāstu*. Komplektā ir izplūdes gaisa un motora filtri. Filtrus ieteicams nomainīt reizi gadā.
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