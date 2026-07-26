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FC8010/02

Nomaiņas komplekts

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Allergy H13 filtru nomaiņas komplekts, kas ir saderīgs ar Philips PowerPro Compact, PowerPro Active un PowerPro City produktu klāstu*. Komplektā ir izplūdes gaisa un motora filtri. Filtrus ieteicams nomainīt reizi gadā.

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  • 26 July 2026

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