30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
FC9557/09
FC9555/09
FC9556/09
FC9330/09
FC9331/09
FC9333/09
FC9334/09
1 izplūdes filtrs
1 mazgājams motora filtrs
1 mazgājams 2 slāņu porolona filtrs
Komplektā ietilpst 1 mazgājams motora filtrs. Tas nodrošina augstu filtrēšanas līmeni un novērš smalko putekļu iekļūšanu motorā un tā sabojāšanu. Filtrs ir mazgājams. Filtru ir ieteicams nomainīt reizi gadā.
Komplektā ietilpst 1 x motora ieplūdes filtrs (2 slāņu putu filtrs). Šis filtrs motoram nodrošina papildu aizsardzību un ir jānovieto blakus mazgājamajam motora filtram. Filtrs ir mazgājams. Filtru ieteicams nomainīt reizi gadā.
Komplektā ietilpst 1 izplūdes gaisa filtrs. Filtrs aiztur pat smalkākos putekļus, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Rezultāts ir tīrs gaiss bez putekļiem jūsu mājās. Filtrs jāmaina reizi gadā.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Masaka
11/08/2022
Україна
Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка
Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Запасний набір
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Запасний набір
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже зручно мати набір запасних фільтрів
Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.
Plusi
Зручно!:)
Mīnusi
Немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Запасний набір
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Запасний набір
Karell2024
08/12/2024
Česká republika
Funkcni
Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Sada náhradních filtrů
Saderīgs ar šādiem Philips produktu klāstiem: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549–FC9553, FC9555, FC9556, FC9569–FC9571, FC9573, FC9576, FC9588