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  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
  • PowerPro Compact un Active filtru komplekts*

Nomaiņas komplekts

FC8010/02

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
PowerPro Compact un Active filtru komplekts*
Allergy H13 filtru nomaiņas komplekts, kas ir saderīgs ar Philips PowerPro Compact, PowerPro Active un PowerPro City produktu klāstu*. Komplektā ir izplūdes gaisa un motora filtri. Filtrus ieteicams nomainīt reizi gadā.
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5000. sērija

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FC9555/09

5000. sērija

5000. sērija
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9556/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9330/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9331/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9333/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Putekļu sūcējs bez maisiņa

FC9334/09

Oriģinālie nomaiņas filtri no Philips

PowerPro Compact un Active filtru komplekts*

  • 1 izplūdes filtrs

  • 1 mazgājams motora filtrs

  • 1 mazgājams 2 slāņu porolona filtrs

Mazgājams motora ieplūdes filtrs

Mazgājams motora ieplūdes filtrs

Komplektā ietilpst 1 mazgājams motora filtrs. Tas nodrošina augstu filtrēšanas līmeni un novērš smalko putekļu iekļūšanu motorā un tā sabojāšanu. Filtrs ir mazgājams. Filtru ir ieteicams nomainīt reizi gadā.

Mazgājams 2 slāņu porolona filtrs

Mazgājams 2 slāņu porolona filtrs

Komplektā ietilpst 1 x motora ieplūdes filtrs (2 slāņu putu filtrs). Šis filtrs motoram nodrošina papildu aizsardzību un ir jānovieto blakus mazgājamajam motora filtram. Filtrs ir mazgājams. Filtru ieteicams nomainīt reizi gadā.

Izplūdes gaisa filtrs izcilai filtrēšanai

Izplūdes gaisa filtrs izcilai filtrēšanai

Komplektā ietilpst 1 izplūdes gaisa filtrs. Filtrs aiztur pat smalkākos putekļus, pirms gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā. Rezultāts ir tīrs gaiss bez putekļiem jūsu mājās. Filtrs jāmaina reizi gadā.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

11/08/2022

Україна

Україна

Змінні фільтри до пилососа Філіпс без мішка

Придбала пилосос без мішка Philips FC9334/09 в другому магазині (дуже задоволена) та вирішила зразу придбати і запасні фільтри. Дивилась на інших сайтах, були дешевше але якіть не та, там де пилосос брала, в наборі тільки два фільтри майже по такій самій ціні. Мала досвід зі старим пилососом, не міняла фільтри зовсім, то і прослужив не довго. Рекомендую

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Запасний набір

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Запасний набір

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже зручно мати набір запасних фільтрів

Дуже зручно, коли маєшь набір запасних частин, що іноді треба замінювати.

Plusi

Зручно!:)

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Запасний набір

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Запасний набір

08/12/2024

Česká republika

Česká republika

Funkcni

Presne zpracovani! Vrele doporucuji. Kvalitni material, ktery se neopere a je rozmerove stabilni

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Sada náhradních filtrů

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8010/02 Sada náhradních filtrů

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Atrunas

  1. Saderīgs ar šādiem Philips produktu klāstiem: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328–FC9334, FC9349–FC9353, FC9515, FC9516 PowerPro Active: FC9549–FC9553, FC9555, FC9556, FC9569–FC9571, FC9573, FC9576, FC9588