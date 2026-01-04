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Izbeigta ražošana
FC8013/01
Nomaiņas komplekts
Nomaiņas komplekts ir saderīgs ar SmartPro Compact putekļsūcējiem robotiem. Komplektā ietilpst 2 filtri un 1 sānu birstu pāris, kas jānomaina, lai pagarinātu robota putekļsūcēja kalpošanas laiku.
2 nomaiņas filtri
1 birstu pāris
Nomaiņas filtrā ietilpst 2 rezerves filtri, kas nodrošina optimālu tīrīšanas veiktspēju
Mainiet filtru ik pēc 4 mēnešiem, lai pagarinātu putekļsūcēja robota kalpošanas laiku.
Mainiet birstes reizi gadā, lai efektīvi savāktu putekļus un gružus
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