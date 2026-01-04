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Izbeigta ražošana

SmartPro CompactNomaiņas komplekts

FC8013/01

Nomaiņas komplekts

Nomaiņas komplekts ir saderīgs ar SmartPro Compact putekļsūcējiem robotiem. Komplektā ietilpst 2 filtri un 1 sānu birstu pāris, kas jānomaina, lai pagarinātu robota putekļsūcēja kalpošanas laiku.

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Paredzēts SmartPro Compact ar TriActive XL uzgali

Nomaiņas komplekts

  • 2 nomaiņas filtri

  • 1 birstu pāris

2 nomaiņas filtri optimālai veiktspējai

Nomaiņas filtrā ietilpst 2 rezerves filtri, kas nodrošina optimālu tīrīšanas veiktspēju

Mainiet ik pēc 4 mēnešiem, lai pagarinātu ierīces kalpošanas laiku

Mainiet ik pēc 4 mēnešiem, lai pagarinātu ierīces kalpošanas laiku

Mainiet filtru ik pēc 4 mēnešiem, lai pagarinātu putekļsūcēja robota kalpošanas laiku.

Mainiet reizi gadā, lai efektīvi savāktu putekļus un gružus

Mainiet birstes reizi gadā, lai efektīvi savāktu putekļus un gružus

Tehniskā specifikācija

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.