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SmartPro Compact Nomaiņas komplekts

Izbeigta ražošana

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SmartPro CompactNomaiņas komplekts

FC8013/01

SmartPro Compact Nomaiņas komplekts

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Nomaiņas komplekts ir saderīgs ar SmartPro Compact putekļsūcējiem robotiem. Komplektā ietilpst 2 filtri un 1 sānu birstu pāris, kas jānomaina, lai pagarinātu robota putekļsūcēja kalpošanas laiku.

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  • 18 September 2026