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SmartPro Compact Nomaiņas komplekts
Izbeigta ražošana
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FC8013/01
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Nomaiņas komplekts ir saderīgs ar SmartPro Compact putekļsūcējiem robotiem. Komplektā ietilpst 2 filtri un 1 sānu birstu pāris, kas jānomaina, lai pagarinātu robota putekļsūcēja kalpošanas laiku.