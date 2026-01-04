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  • s-bag® Classic, lielais iepakojums
  • s-bag® Classic, lielais iepakojums

Izbeigta ražošana

s-bagPutekļsūcēja maisi

FC8019/03

s-bag® Classic, lielais iepakojums
s-bag® ir universāls putekļu maisiņš visiem Philips un Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Iegādājoties rezerves maisiņus, meklējiet s-bag® logotipu. Citu maisiņi izmantošana var sabojāt jūsu putekļsūcēju.
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Performer Active
Putekļu sūcējs ar maisiņu

FC8578/09

Atfiltrē 95% sīko putekļu

s-bag® Classic, lielais iepakojums

  • 15 x putekļu maisi

  • Viens universāls standarts

  • Papīra maisiņš

  • Higiēniskā noslēgšanas sistēma

Universāls standarts vieglai izvēlei

Universāls standarts vieglai izvēlei

Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux grupas (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Jums vairs nav jānodarbojas ar mūžīgiem putekļu maisiņa meklējumiem, vienkārši atrodiet s-bag® logotipu.

Atfiltrē 95% sīko putekļu

Atfiltrē 95% sīko putekļu

s-bag® Classic ir augstas kvalitātes papīra maisiņš, kas atfiltrē vairāk nekā 95% putekļu un daļiņu, un tas ir efektīvāks par jebkuru citu standarta putekļsūcēja papīra maisiņu.

Unikāls locījums lielākai pretestībai

Unikāls locījums lielākai pretestībai

Pateicoties unikālajam locījumam, s-bag® Classic maisiņš nesaplīsīs, sūcot ar lielu jaudu, un papīrs izturēs arī cietu priekšmetu iesūkšanu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.