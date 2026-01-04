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Izbeigta ražošana
FC8019/03
15 x putekļu maisi
Viens universāls standarts
Papīra maisiņš
Higiēniskā noslēgšanas sistēma
Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux grupas (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Jums vairs nav jānodarbojas ar mūžīgiem putekļu maisiņa meklējumiem, vienkārši atrodiet s-bag® logotipu.
s-bag® Classic ir augstas kvalitātes papīra maisiņš, kas atfiltrē vairāk nekā 95% putekļu un daļiņu, un tas ir efektīvāks par jebkuru citu standarta putekļsūcēja papīra maisiņu.
Pateicoties unikālajam locījumam, s-bag® Classic maisiņš nesaplīsīs, sūcot ar lielu jaudu, un papīrs izturēs arī cietu priekšmetu iesūkšanu.
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