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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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s-bag Putekļsūcēja maisi
Izbeigta ražošana
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FC8019/03
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s-bag® ir universāls putekļu maisiņš visiem Philips un Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Iegādājoties rezerves maisiņus, meklējiet s-bag® logotipu. Citu maisiņi izmantošana var sabojāt jūsu putekļsūcēju.
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