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  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance
  • s-bag® Classic Long Performance

s-bagIlgi kalpojoši putekļu maisiņi (4 gab.)

FC8021/03

4.8
| (4) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
s-bag® Classic Long Performance
s-bag® ir universāls putekļu maisiņš visiem Philips un Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Iegādājoties rezerves maisiņus, meklējiet s-bag® logotipu. Citu maisiņi izmantošana var sabojāt jūsu putekļsūcēju.
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Ilgāks darbības laiks, labāka filtrēšana

s-bag® Classic Long Performance

  • 4 x putekļu maisi

  • Viens universāls standarts

  • 50% ilgāks kalp. laiks

  • Par 15% lielāka ietilpība

Universāls standarts vieglai izvēlei

Universāls standarts vieglai izvēlei

Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Vairs nav jānopūlas ar mūžīgo putekļu maisiņu meklēšanu, — gluži vienkārši jāatrod s-bag® logotips.

Par 50% ilgāks kalpošanas laiks nekā standarta papīra maisiņiem

Par 50% ilgāks kalpošanas laiks nekā standarta papīra maisiņiem

s-bag® Classic Long Performance kalpo par 50% ilgāk nekā standarta papīra maisiņi. Maisiņa īpašais sintētiskais materiāls un par 15% lielāka ietilpība nodrošina optimālu gaisa plūsmu, lai saglabātu sūkšanas jaudu ilgāk.

Filtrē 99% smalko putekļu

Filtrē 99% smalko putekļu

Šī putekļsūcēja maisiņa sintētiskais materiāls filtrē līdz 99% putekļu un daļiņu. Tas filtrē gaisu efektīvāk nekā standarta papīra maisiņš un palīdz atbrīvoties no gaisā esošajām daļiņām, piemēram, alergēniem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

4

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Якість та надійність!

Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!

Plusi

Рекомендую !!!

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

27/08/2020

Україна

Україна

Якісний продукт

Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Prostorný a není drahý.

Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.

Plusi

Cena, kvalita.

Mīnusi

Nic.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů

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