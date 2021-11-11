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4 x putekļu maisi
Viens universāls standarts
50% ilgāks kalp. laiks
Par 15% lielāka ietilpība
Oriģinālo Philips s-bag® maisiņu var izmantot visiem Philips un Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) putekļsūcējiem ar maisiņu. Vairs nav jānopūlas ar mūžīgo putekļu maisiņu meklēšanu, — gluži vienkārši jāatrod s-bag® logotips.
s-bag® Classic Long Performance kalpo par 50% ilgāk nekā standarta papīra maisiņi. Maisiņa īpašais sintētiskais materiāls un par 15% lielāka ietilpība nodrošina optimālu gaisa plūsmu, lai saglabātu sūkšanas jaudu ilgāk.
Šī putekļsūcēja maisiņa sintētiskais materiāls filtrē līdz 99% putekļu un daļiņu. Tas filtrē gaisu efektīvāk nekā standarta papīra maisiņš un palīdz atbrīvoties no gaisā esošajām daļiņām, piemēram, alergēniem.
4.8
no 5
4
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Lacking
11/11/2021
Україна
Якість та надійність!
Користуємося вже більше 5років ,дуже якісні мішки,вигідно купувати,ми задоволені та рекомендуємо !!!!
Plusi
Рекомендую !!!
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Igor7_7_71
27/08/2020
Україна
Якісний продукт
Відмінно стримує пил. Дуже якісний товар. Рекомендую!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par s-bag FC8021/03 Класичні довготривалі (4 шт.)
Axsa
29/01/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Prostorný a není drahý.
Tento prachový sáček z kvalitního materiálu. Dostačující na měsíc s pravidelným úklidem.
Plusi
Cena, kvalita.
Mīnusi
Nic.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Sáček S-Bag FC8021/03 Prachové sáčky do vysavačů