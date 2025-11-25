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Izcila kopšana ar tīru ūdeni bez pūlēm
Vienkārša izmantošana, minimāla apkope
Pielāgojiet mājoklim ar HomeRun
Philips HomeRun 9000. sērijas ierīces tīrīšanai vienmēr izmanto tikai tīru ūdeni. PowerCyclone Aqua tehnoloģija izmantošanas laikā norobežo netīro ūdeni, tāpēc tīrīšanai tiek izmantots tikai tīrs ūdens. Mūsu slota sniegs jums nepārspējamu tīrību un mirdzoši skaistas grīdas.
Universālā stacija nozīmē, ka līdz 3 nedēļām varat tīrīt mājokli, neveicot apkopi: automātiski iztukšo putekļu tvertni līdz 70 dienām¹. Līdz 3 nedēļām¹ autonomi uzpilda tīrā ūdens tvertni un iztukšo netīrā ūdens tvertni. Bez raizēm iztīra un karstā gaisā (50 °C) izžāvē slotu, lai katra tīrīšanas reize tiktu sākta ar tīru slotu.
Vairs nekādu sapinušos netīrumu sukās — mūsu uzlabotā pretsapīšanās funkcija nodrošinās, ka sukās nesaķeras mati², un jums nebūs pašiem jātīra sukas.
4.6
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Дончо
25/11/2025
България
Akcijas daļa
Продукта има чудесни характеристики
Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
vvvbbb
25/11/2025
България
Akcijas daļa
Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
I.Peneva
25/11/2025
България
Akcijas daļa
Заслужава си!
Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.
Plusi
Лесен за употреба
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
¹ Atkarībā no intensitātes un izmantošanas apstākļiem.
² Rezultāti var atšķirties atkarībā no izmantošanas apstākļiem.
³ Saskaņā ar iekšējo pārbaužu rezultātiem un salīdzinot ar HomeRun 7000. sērijas ierīci ar 5000 Pa sūkšanas jaudu.
⁴ Mazākais konstatējamā šķēršļa izmērs: 2,5 × 2,5 cm
⁵ Pārbaudē izmantots tikai sūkšanas režīms ar mazāko iespējamo sūkšanas jaudas iestatījumu.
⁶ Uztver 96,5% daļiņu, kuru izmērs ir 0,3 μm.