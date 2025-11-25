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  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
  • Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā

Philips HomeRun 9000. sērijaRobots putekļsūcējs un mazgātājs

XU9100/10

4.6
| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā
Vairs nekādas apgrūtinošas tīrīšanas! PowerCyclone Aqua uzreiz novada netīro ūdeni un nepārtraukti skalo suku ar svaigu un tīru ūdeni, lai grīda būtu mirdzoši tīra. Izmantojot universālo staciju, var 3 nedēļas tīrīt¹ bez jebkādas apkopes.
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Ar jauno PowerCyclone Aqua tehnoloģiju

Robots, kuram nav konkurentu grīdas tīrīšanas ziņā

  • Izcila kopšana ar tīru ūdeni bez pūlēm

  • Vienkārša izmantošana, minimāla apkope

  • Pielāgojiet mājoklim ar HomeRun

PowerCyclone Aqua pacels grīdu tīrību nebijušā līmenī

PowerCyclone Aqua pacels grīdu tīrību nebijušā līmenī

Philips HomeRun 9000. sērijas ierīces tīrīšanai vienmēr izmanto tikai tīru ūdeni. PowerCyclone Aqua tehnoloģija izmantošanas laikā norobežo netīro ūdeni, tāpēc tīrīšanai tiek izmantots tikai tīrs ūdens. Mūsu slota sniegs jums nepārspējamu tīrību un mirdzoši skaistas grīdas.

Nekādas apkopes līdz 3 nedēļām¹

Nekādas apkopes līdz 3 nedēļām¹

Universālā stacija nozīmē, ka līdz 3 nedēļām varat tīrīt mājokli, neveicot apkopi: automātiski iztukšo putekļu tvertni līdz 70 dienām¹. Līdz 3 nedēļām¹ autonomi uzpilda tīrā ūdens tvertni un iztukšo netīrā ūdens tvertni. Bez raizēm iztīra un karstā gaisā (50 °C) izžāvē slotu, lai katra tīrīšanas reize tiktu sākta ar tīru slotu.

Vairs nekādu sapinušos netīrumu sukās

Vairs nekādu sapinušos netīrumu sukās

Vairs nekādu sapinušos netīrumu sukās — mūsu uzlabotā pretsapīšanās funkcija nodrošinās, ka sukās nesaķeras mati², un jums nebūs pašiem jātīra sukas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2

25/11/2025

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Заслужава си!

Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.

Plusi

Лесен за употреба

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

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Atrunas

  1. ¹ Atkarībā no intensitātes un izmantošanas apstākļiem.

  2. ² Rezultāti var atšķirties atkarībā no izmantošanas apstākļiem.

  3. ³ Saskaņā ar iekšējo pārbaužu rezultātiem un salīdzinot ar HomeRun 7000. sērijas ierīci ar 5000 Pa sūkšanas jaudu.

  4. ⁴ Mazākais konstatējamā šķēršļa izmērs: 2,5 × 2,5 cm

  5. ⁵ Pārbaudē izmantots tikai sūkšanas režīms ar mazāko iespējamo sūkšanas jaudas iestatījumu.

  6. ⁶ Uztver 96,5% daļiņu, kuru izmērs ir 0,3 μm.