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Izbeigta ražošana
FC8030/00
1 AFS mikro filtrs
Ļoti laba filtrēšana
Nomaini ik pēc 6 mēnešiem
Saderīgs ar ia FC9300...19
AFS mikro filtrs aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izpūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem un tīru gaisu.
s-filter ir standarta izplūdes gaisa filtrs, kas ir plaši pieejams un viegli atpazīstams pēc tā logotipa. Tas der ne tikai gandrīz visiem Philips putekļu sūcējiem, bet arī Electrolux, AEG, Volta, un Tornado putekļu sūcējiem.
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