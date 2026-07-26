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s-filter® izplūdes filtrs

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s-filter® izplūdes filtrs

FC8031/00

s-filter® izplūdes filtrs

Izbeigta ražošana

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Philips EPA12 filtrs jūsu putekļsūcējam aiztur 99,5% smalko putekļu tīrai videi. Optimālai veiktspējai filtrs jānomaina reizi gadā.

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  • 26 July 2026

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