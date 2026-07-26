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Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
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s-filter® izplūdes filtrs
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Philips EPA12 filtrs jūsu putekļsūcējam aiztur 99,5% smalko putekļu tīrai videi. Optimālai veiktspējai filtrs jānomaina reizi gadā.
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