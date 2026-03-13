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s-filter® izplūdes filtrs

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s-filter® izplūdes filtrs

FC8038/01

s-filter® izplūdes filtrs

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01

  • PDF fails, 1.6 MB
  • 13 March 2026

Šis Philips HEPA13 filtrs aiztur 99,95% smalkāko putekļu, lai nodrošinātu tīru vidi bez putekļiem un tīru gaisu bez alergēniem. Cauri filtram plūstošais gaiss ir tīrāks nekā gaiss istabā.

  • PDF fails
  • 26 July 2026

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