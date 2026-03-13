10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Putekļsūcēja un mazg. birstes piederumi
Visas sērijas
s-filter® izplūdes filtrs
Atbalsts
FC8038/01
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
User Manual Philips s-filter® exhaust filter FC8038/01
Šis Philips HEPA13 filtrs aiztur 99,95% smalkāko putekļu, lai nodrošinātu tīru vidi bez putekļiem un tīru gaisu bez alergēniem. Cauri filtram plūstošais gaiss ir tīrāks nekā gaiss istabā.
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim