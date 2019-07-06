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  • Oriģinālais Philips HEPA13 nomaiņas filtrs
  • Oriģinālais Philips HEPA13 nomaiņas filtrs
  • Oriģinālais Philips HEPA13 nomaiņas filtrs
  • Oriģinālais Philips HEPA13 nomaiņas filtrs
  • Oriģinālais Philips HEPA13 nomaiņas filtrs
  • Oriģinālais Philips HEPA13 nomaiņas filtrs

s-filter® izplūdes filtrs

FC8038/01

4
| (4) Atsauksmes
Oriģinālais Philips HEPA13 nomaiņas filtrs
Šis Philips HEPA13 filtrs aiztur 99,95% smalkāko putekļu, lai nodrošinātu tīru vidi bez putekļiem un tīru gaisu bez alergēniem. Cauri filtram plūstošais gaiss ir tīrāks nekā gaiss istabā.
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HEPA13 filtrs aiztur > 99,95% smalko putekļu

Oriģinālais Philips HEPA13 nomaiņas filtrs

  • 1 Allergy H13 izplūdes filtrs

  • s-filter® standarta izmērs

  • Aiztur > 99,95% putekļu

Allergy H13 izplūdes filtrs izcilai filtrēšanai

Allergy H13 izplūdes filtrs izcilai filtrēšanai

Allergy H13 filtrs aiztur vairāk nekā 99,95% smalko putekļu, ko citi filtri vienkārši atgriež atpakaļ mājoklī. Tas aiztur sīkās daļiņas, piemēram, putekšņus un putekļu ērcītes, kas izraisa alerģiju un astmas simptomus. Filtrs jāmaina reizi gadā.

s-filter® standarta izmērs vieglai nomaiņai

s-filter® ir standarta izplūdes filtrs, kas ir plaši pieejams un viegli atpazīstams pēc tā logotipa. Tas ir piemērots vairākiem Philips putekļsūcēju modeļu klāstiem, kā arī Electrolux, AEG, Volta un Tornado putekļsūcējiem.

Mainīt ik pēc 12 mēnešiem ilgstošam sniegumam

Mainīt ik pēc 12 mēnešiem ilgstošam sniegumam

Optimālam sniegumam un filtrēšanai ieteicams mainīt filtru ik pēc 12 mēnešiem.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

4

Atsauksmes

4
3
2

06/07/2019

Україна

Україна

Фільтр чудово працює.

Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже хороший фільтр

Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.

Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače

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