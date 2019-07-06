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FC8038/01
1 Allergy H13 izplūdes filtrs
s-filter® standarta izmērs
Aiztur > 99,95% putekļu
Allergy H13 filtrs aiztur vairāk nekā 99,95% smalko putekļu, ko citi filtri vienkārši atgriež atpakaļ mājoklī. Tas aiztur sīkās daļiņas, piemēram, putekšņus un putekļu ērcītes, kas izraisa alerģiju un astmas simptomus. Filtrs jāmaina reizi gadā.
s-filter® ir standarta izplūdes filtrs, kas ir plaši pieejams un viegli atpazīstams pēc tā logotipa. Tas ir piemērots vairākiem Philips putekļsūcēju modeļu klāstiem, kā arī Electrolux, AEG, Volta un Tornado putekļsūcējiem.
Optimālam sniegumam un filtrēšanai ieteicams mainīt filtru ik pēc 12 mēnešiem.
4.0
no 5
4
Atsauksmes
Wasm12
06/07/2019
Україна
Фільтр чудово працює.
Користуюсь пилесосом більше двох років, фільтр міняю раз в пів року.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
Валерія97
04/07/2019
Україна
Дуже хороший фільтр
Даний фільтр дуже класний. Купила його після того,як фільтр в моєму пилососі став уже недійсним. Нічим не гірший за фільтр який був спочатку при купівлі пилососа. Дуже задоволена покупкою
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 Фільтр відпрацьованого повітря s-filter®
roman
02/09/2013
Česká republika
Těžko se mi hodnotí např. výkon. Pro domácího uživatele je to neměřitelná hodnota.
Filtr je dobrý, nemáme s ním žádné provozní problémy, jen je potřeba evidovat 6 měsíční dobu mytí. Prodejní maloobchodní cena je poněkud vyšší, ale jeho životnost je 2 roky. Nejhorší je a s tím je potřeba z vaší strany něco udělat, že se tento filtr nedá nebo složitě nakupuje i v prodejnách které doporučujete na internetových stránkách Philips. Vysavač jako produkt má pro mě význam pouze tehdy pokud můžu lehce nakoupit originální filtry.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8038/01 HEPA13 filter pro vysavače