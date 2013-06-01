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Turbo Brush
Mati un pūkas pielīp paklājiem un mazās netīrumu daļiņas iekļūst dziļi paklāja iekšienē. Šis uzgalis ar rotējošo birsti aktīvi likvidē šos kaitinošos mājsaimniecības netīrumus.
5.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
bartosz
01/06/2013
Polska
koniec z włosami na dywanie
coś wspaniałego, do tej pory by pozbyć się całkowicie włosów, czy sierści z dywanu używałem szczotki standardowej z wysuniętym włosiem, aby go wyszczotkować, po wyczyszczeniu wszystkich dywanów i chodniczków w domu byłem zlany potem, a efekty i tak nie były doskonałe. Po użyciu tuboszczotki jestem zachwycony, dywan jak wyczesany, czyści się lekko. Mały minus taki, że co jakiś czas trzeba turboszczotkę przeczyścić, bo włosy wkręcają się na wirnik szczotki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
monikaust
21/08/2012
Polska
idealna do usuwania sierści z dywanu
rewelacja! odkurza i trzepie jednocześnie, nie trzeba się męczyć, żeby odkurzyć dywan pełen sierści czy włosów. Odkurzanie nią to czysta przyjemność :-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FC8043/02 Nasadka do odkurzacza
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